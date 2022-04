El regreso a clases desata la carrera por conseguir un cupo

El regreso a clases del periodo lectivo 2022- 2023, régimen Costa, ya tiene fecha, pero también inconformidades. La primera fase de traslados entre instituciones educativas fiscales establecida por el Ministerio de Educación despierta desesperación entre los representantes del alumnado, debido a la falta de cupos o la distancia que hay entre la institución educativa asignada por el sistema y el domicilio del alumno.

Es el caso de Diocelina Macías, quien llegó hasta el Distrito de Educación Tarqui, ubicado en la avenida de las Américas en Guayaquil, para solicitar información sobre la asignación de cupos para dos de sus 4 hijos. Ella asegura haber intentado, en las fechas establecidas por Educación, la solicitud de un cupo para su hijo de 6 años, sin resultado alguno.

“Me metí varias veces a la página para conseguir el cupo, pero no había. A mi hija de 4 años sí le dieron, pero la envían a una escuela lejos de donde vivo. Ahora tendré a los niños en escuelas distintas y lejos, y eso complica todo, no podría llevarlos así quisiera. Me tocaría ponerles un expreso escolar, y plata no tengo”, narró ofuscada Macías; quien salió del distrito a un ciber del sector para intentar, una vez más, conseguir un cupo en una escuela cercana a su domicilio.

A la falta de cupos se le suma las inconsistencias del sistema. Shirley de la Rosa llegó hasta el distrito para averiguar por qué su hijo, de 12 años, no consta registrado en el colegio que, días atrás, le había asignado un cupo dentro del sistema.

“Yo lo inscribí en el único colegio que había cupo, es lejos de donde vivo, pero no había otra opción. Ahora, que vengo a preguntar por qué no me han llamado para seguir con el trámite, me encuentro con la novedad de que no se me ha asignado ni un cupo. Como si mi hijo nunca hubiese sido registrado. El sistema es un relajo”, expresó Shirley, quien es una de las representantes que ha visitado el distrito en 4 ocasiones en busca de ayuda.

Los padres que se dan cita en el distrito de Educación reconocen que es habitual y comprensible que la página web del Ministerio de Educación tenga problemas técnicos por la alta demanda de inscripción y trámites que se realizan de cara al inicio escolar, pero lo que no justifican y toleran son las inconsistencias que se dan a la hora de asignar los espacios y el trato que reciben en las sedes de Educación.

Miguel Narváez es uno de ellos. Solicitaba información para intentar, una vez más, cambiar de institución educativa a sus tres hijas, debido a que las escuelas asignadas están en direcciones distintas y lejanas a su lugar de residencia.

Pero, como lo constató EXPRESO, la funcionaria del distrito, encargada de brindar información a los usuarios, no le daba garantías de que su “problema” se pudiera resolver de manera técnica o solucionar a través de la plataforma. Es más, comparaba el proceso a un juego de azar.

“Papitos, si encuentran un cupo en la escuela que les quede más cerca, felicitaciones, tuvieron suerte, cómprense una lotería. Si no, agarren el cupo que haya y luego tramitan el cambio. Lamentablemente, es así, hay padres con cuatro y cinco hijos en escuelas distintas y yo quisiera ayudarles, pero no puedo hacer nada. Intenten hasta que les juegue el número”, respondía la funcionaria a las preguntas de Narváez, en medio del murmullo inconforme de los padres.

Eduardo Moreno, director nacional de Regulación del Ministerio de Educación, aclaró que la plataforma digital de la entidad no ha presentado fallas informáticas, y aseguró que aún existen cupos dentro del sistema educativo para que los representantes puedan realizar el traslado de los estudiantes de acuerdo a la ubicación de sus domicilios. Detalló que los estudiantes que se encuentran en esta etapa, tienen garantizado una matrícula dentro del sistema educativo estatal.

Moreno justificó que la problemática que se presenta en esta etapa se debe a que “los padres buscan acceder a un cupo en una institución en específico, pero son unidades educativas con alta demanda y ya no tiene la capacidad para recibir a más estudiantes porque están copadas. Sin embargo, hay otras entidades que sí están disponibles”, dijo.

Esto, mientras la inconformidad a la par de los reclamos aumenta. Que los argumentos no son válidos y que la ayuda verdadera, como ha pasado otros años, tampoco llega, coinciden las familias.