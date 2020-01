¿Cuáles serán los valores de las matrículas y mensualidades en los planteles educativos de la Costa? Este nuevo año lectivo 2020-2021, que inicia el 13 de abril, no aumentarán los costos en las escuelas y colegios, tanto particulares como fiscomisionales de esa zona, en la que hay un total de 1510 instituciones.

El Ministerio de Educación, a través de un acuerdo firmado por su titular, Monserrat Creamer, estableció a finales del año pasado que se suspendería el proceso de regulación de esos rubros para este nuevo periodo escolar y que se mantendrían las tarifas del anterior; es decir, las del ciclo 2019-2020.

Una decisión tras la que gremios como la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal), que agrupa a 80 entidades educativas de esa provincia, manifestaron preocupación, pues aseguran que no contarán con los recursos suficientes para realizar inversiones e infraestructura.

En diciembre pasado, su presidenta, Martha Córdova, dijo a EXPRESO que entre las medidas que han implementado para hacer frente a esa disposición está la de trabajar bajo un régimen de austeridad, aunque piden la intervención de las autoridades en el cumplimiento de las responsabilidades económicas por parte de las familias de los estudiantes.

"Que no se nos obligue a brindar una educación particular de calidad, a pesar de que los padres no cancelan sus haberes como ha venido sucediendo en estos últimos años. Los colegios tienen una cartera vencida de hasta el 40 %. El Estado debería acoger a ese grupo de estudiantes que no pagan, pero no obligarnos a seguir brindándoles educación gratuita", dijo entonces Córdova.

Los planteles que no acaten lo dispuesto por la cartera de Estado recibirán multas de 400 a 20.000 dólares. Según Educación, que abrió canales para denunciar cobros indebidos, no podrán exigir el pago de contribuciones económicas adicionales, como bonos, donaciones y derechos de grado; tampoco el pago adelantado de pensiones y matrículas.

No deberán, asimismo, comercializar textos, útiles escolares y uniformes al interior de la institución o direccionar su compra; ni afectar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de matrícula o pensiones, apunta el ministerio en su sitio web.

A continuación te mostramos un listado con los valores de las pensiones y matrículas para este ciclo en la Costa, en las diferentes etapas: hasta 36 meses, inicial, general básica, básica superior y bachillerato: