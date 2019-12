Martha Córdova: “Aún sin alza de pensiones mantendremos la calidad”

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal), gremio que agrupa a más de 80 entidades educativas de la provincia, cree que el año lectivo 2020-2021 será duro, ya que los colegios privados no contarán con los recursos suficientes para realizar inversiones en infraestructura. Además temen que más colegios pequeños vayan a cerrar sus puertas porque no podrán ofrecer una educación de calidad a los niños.

La decisión del Ministerio de Educación está tomada en cuanto a que no habrá aumento en el costo de matrículas y pensiones el próximo año lectivo en el ciclo Costa. ¿Qué medidas ha tomado el gremio para enfrentar esta situación?

Hemos acordado trabajar, durante el siguiente periodo lectivo, bajo un régimen de austeridad. Postergaremos algunos proyectos de mejoras en infraestructura que signifiquen mucha inversión. Además, vamos a economizar gastos reduciendo ciertos eventos culturales o sociales en los que gastábamos algunos rubros para que los estudiantes se entretengan.

¿Esta austeridad que usted señala afectará la calidad educativa que los colegios privados ofrecen a los estudiantes?.

De ninguna manera. Debemos ser recursivos y saber utilizar lo que tenemos. A través de la historia la educación particular ha sido un abanico de opciones para el padre de familia y ha tenido el trabajo continuo de mejorar su calidad. De eso ha dependido la confianza de ellos, que han evaluado nuestro trabajo. La calidad educativa es nuestra carta de presentación y aún sin alza de pensiones vamos a mantener esa enseñanza y aprendizaje de excelencia.

¿El gremio se ve afectado por esta medida?, ¿por qué?

Dentro de una institución educativa los gastos son enormes. Tenemos que capacitar a profesores, pagar sueldos, servicios básicos, afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), pagar permisos de funcionamientos, invertir en la renovación de mobiliarios, pintada de aulas, compra de material didáctico que cada año suben de precios, entre otras. Debemos hacerlo, ya que desde el primer día de clases los niños se merecen ser recibidos en un ambiente agradable, que los motive a seguir estudiando.

Quizás algunos colegios no puedan cumplir con todo lo que usted menciona. ¿Qué pasará con ellos?

Hay entidades educativas grandes con muchos alumnos que podrán hacer frente a esta situación; pero hay otras pequeñas con pensiones muy bajas que podrían desaparecer porque no tendrán recursos para invertir en un mejor servicio. Este panorama es preocupante porque en los últimos años, la educación particular popular ha reducido su espacio por la escasez de estudiantes y las exigencias de los gobiernos de que cumplan ciertos estándares (aprendizaje, gestión educativa e infraestructura) para seguir funcionando. El Gobierno debería ser más flexible en este punto.

¿Qué espera la educación particular frente a este panorama que deberán enfrentar?

Asumimos este nuevo desafío de trabajar sin la elevación de ningún costo; pero queremos que se nos apoye para que el padre de familia cumpla con su responsabilidad económica que tiene ante la institución; que no se nos obligue a brindar una educación particular de calidad, a pesar de que los padres no cancelan sus haberes como ha venido sucediendo en estos últimos años. Los colegios tienen una cartera vencida de hasta el 40 %. El Estado debería acoger a ese grupo de estudiantes que no pagan, pero no obligarnos a seguir brindándoles educación gratuita.

¿Cuál será el compromiso del gremio?

Haremos muchos sacrificios para no afectar a los niños.

¿Cuál ha sido la reacción de los padres de familia?

Unos están contentos porque no pagarán ni un centavo más el próximo año escolar; pero a otros les preocupa un posible estancamiento de los planteles, por la falta de recursos. Pero nosotros acataremos cualquier decisión.