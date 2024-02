Reformas al COIP: sin denuncia, surge la duda de que alguien miente en la Asamblea

Henry Kronfle dijo a la prensa que no hay pruebas de que el informe haya sido adulterado.

Un cruce de acusaciones que no se formaliza. Desde la víspera del inconcluso segundo debate de las reformas al Código Integral Penal (COIP), el correísmo y el resto de bancadas legislativas se han señalado sin aterrizar sus reproches en una denuncia formal.

Los integrantes de la mesa de Justicia, con excepción del correísmo, dicen que el informe enviado al pleno para debatir no fue el mismo que aprobaron (de forma unánime) en la comisión. Por otro lado, la Revolución Ciudadana, que preside la mesa legislativa, señala que los cambios sí fueron socializados.

¿Quién dice la verdad? Este Diario intentó comunicarse con los integrantes de la comisión María Fernanda Araujo (ADN) y Vicente Taiano (PSC) para consultares detalles sobre la adulteración del informe denunciada. Sin embargo, no hubo respuesta de los asambleístas.

Ambos, en pronunciamientos por separado, indicaron que el documento presentado al pleno de la Asamblea no era el mismo que había aprobado la mesa legislativa. El legislador Taiano incluso sostuvo en una entrevista que el cambio pudo ser una “maniobra” del presidente de la comisión, Fernando Cedeño.

Este medio de comunicación intentó contactarse con el presidente Cedeño para consultarle sobre las acusaciones de las que ha sido objeto. En especial, la expresada por Taiano de que el cambio en el informe habría sido una “maniobra” de Cedeño.

Sesión La Asamblea Nacional prevé retomar el debate de las reformas al COIP el 22 de febrero de 2024, a las 11:00.

Por otro lado, según informó la asesora de Cedeño a EXPRESO, en la sesión de la mesa de Justicia prevista para este 21 de febrero de 2024, el asambleísta Cedeño respondería a las acusaciones expresadas por ADN y el PSC.

Pese al silencio de los involucrados, el jurista y exasesor parlamentario Santiago Becdach señala que la demostración de quién está mintiendo es fácil, sobre todo por el rastro de las convocatorias a las sesiones.

“Lo único que tienen que hacer es cotejar (el informe) que fue aprobado en la Comisión de Justicia y el que fue enviado al pleno (de la Asamblea Nacional)”, señala y anota que, de no poder demostrarse aquello, es válido que surjan sospechas.

El legislador Taiano insinuó que los cambios al informe fueron una "maniobra" de Fernando Cedeño. ARCHIVO

De hecho, en un conversatorio con la prensa realizado este 20 de feberero de 2024, el presidente de la Asamblea Nacional, el socialcristiano Henry Kronfle, hizo hincapié en que no se han presentado pruebas de las acusaciones.

“La comisión no ha presentado a la Secretaría o a la Presidencia de la Asamblea ninguna prueba de que el documento que se firmó electrónicamente ha tenido alteraciones u otra cosa... No puedo denunciar lo que no existe”, declaró Kronfle.

Por otra parte, respecto a la postura del Partido Social Cristiano (PSC) en la votación unánime del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP), el presidente de la Asamblea Nacional, a modo de justificación, explicó que no estuvo su representante titular.

Están faltando a la verdad. Es falso que se haya incorporado algo después de la votación o que no lo hayan conocido. Por supuesto (que deben formalizar sus acusaciones en una denuncia). Viviana Veloz, asambleísta del correísmo e integrante de la mesa de Justicia

“El asambleísta (Vicente) Taiano no estuvo presente en la sesión (que se aprobó el informe para segundo debate de reformas del COIP). Estuvo Ema Basantes en su representación, que tampoco es su alterna. La alterna es Cinthia García”, dijo el presidente del Legislativo en el diálogo con la prensa.

Las acusaciones sin pruebas, según indicó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y una de las representantes del correísmo en la Comisión de Justicia, Viviana Veloz, deberán ser sostenidas por los legisladores de ADN y el PSC en una denuncia formal para que estas no se queden en el aire.

“Están faltando a la verdad. Es falso que se haya incorporado algo después de la votación o que no lo hayan conocido”, señaló Veloz. También recordó que en las grabaciones de las transmisiones de las sesiones de la mesa legislativa consta que sí se socializaron los cambios con los integrantes de la misma.

“Por supuesto (que deben formalizar sus acusaciones en una denuncia). Alguien falta a la verdad y es evidente que no es el presidente de la comisión”, dijo Veloz, quien compartió con este Diario capturas de pantalla de los correos de notificación y sus archivos adjuntos enviados los integrantes de la mesa.

