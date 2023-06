La última Asamblea Nacional obtuvo bajos niveles de aceptación en mayo pasado. Un informe de la consultora Click Research reveló que la imagen negativa del Legislativo alcanzó un 95,37 %. Y que un 73,98 % de las personas encuestadas calificó como positiva la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar la muerte cruzada.

Guillermo Lasso anuncia que no se postulará a la presidencia de Ecuador Leer más

Ante este panorama y dada la proximidad de las elecciones, ¿podrán generar confianza en la población los futuros integrantes de la Asamblea Nacional?

Para Roger Celi, coordinador de la iniciativa Observatorio Legislativo que promueve la fundación Ciudadanía y Desarrollo, hay varios desaciertos en la última gestión parlamentaria. Por ejemplo, la falta de transparencia en la información que se genera en la Asamblea, el transfuguismo o ‘camisetazo’, y el descuido al desarrollo de políticas públicas tras la aprobación de leyes para un determinado fin.

El pasado 14 de mayo, el Observatorio Legislativo presentó un informe de gestión de la Función Legislativa. Según este documento, en el último período se ha transparentado el 51,4% de la información que debe publicar la Asamblea Nacional.

“No podemos conocer las solicitudes de juicio político, no podemos conocer las actas de constatación de quorum, no podemos conocer si se sanciona o no a legisladores que llegan atrasados a las sesiones y otra información que es muy relevante para la ciudadanía”, dijo.

La sentencia del TCE sobre paridad de género trastoca el plan de los partidos Leer más

Según el informe, en este período se registraron 24 casos de transfuguismo o ‘camisetazo’, es decir, asambleístas que abandonaron la organización política con la que fueron elegidos y se declararon independientes o cambiaron de movimiento.

“No hay transparencia tampoco al respecto de la posición, la acción política de los legisladores a determinada bancada u organización política, entonces esto genera sin duda alguna que la ciudadanía se sienta desconectada”, manifestó Celi.

Maria-Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción de Quito, señaló que en el país existe una distorsión absoluta sobre el rol de los representantes en el poder legislativo. Explicó que el trabajo de los asambleístas debe estar enfocado en llegar a consensos con bancadas distintas “para la viabilidad de la nación”.

“Creo que la mejor manera de ganarse el puesto, de recuperar su confianza, es mostrar apertura al diálogo con quienes piensan distinto, ese es el desafío y ese es el arte de gobernar y de la democracia”, sostuvo Jervis.

Guadalupe Llori fue removida como presidenta de la Asamblea en mayo de 2022. Archivo/ Expreso

No obstante, el analista político Santiago Basabe indicó que por el poco tiempo que tendrán las organizaciones políticas para analizar los perfiles de nuevos candidatos, la próxima Asamblea podría acoger nuevamente a legisladores destituidos.

Las leyes del Ejecutivo, de la traba legislativa a la constitucional Leer más

“No va a haber mucha diferencia, es decir, todo lo que criticábamos, con razón, sobre la falta de destrezas para el ejercicio legislativo y fiscalizador, sobre la ausencia de transparencia en el manejo del tema legislativo, en muchos de ellos se va a dar exactamente igual”, refirió.

En ese sentido, Jervis indicó que “el país enfrenta una estructura jurídico política diseñada para que esa representación sea de tan baja calidad”. Explicó que insistir con los mismos candidatos para las próximas elecciones sería una acción arrogante por parte de los líderes políticos y reflejaría su desconexión con la ciudadanía.

“Creo yo que dar una lectura respetuosa a la población que se dice gobernar sería buscar recambios y hacer nuevas propuestas e incomodarse y aceptar los desafíos que su ciudadanía le ha planteado”, refirió Jervis.

Dar una lectura respetuosa a la población que se dice gobernar sería buscar recambios y hacer nuevas propuestas e incomodarse ,y aceptar los desafíos que su ciudadanía le ha planteado. María Paz Jervis

Además, Celi lamentó que las agendas parlamentarias que presentaron las dos presidencias que tuvo este período no se ejecutaran en su totalidad.

Elecciones 2023: los partidos depuran perfiles para el resto de la Legislatura Leer más

“La primera fue de Guadalupe Llori ‘Minga por el Ecuador’; la segunda, ‘Del diálogo a los hechos’, de Virgilio Saquicela. La primera avanzó hasta un 40%, dejó un 60% pendiente y la segunda avanzó más del 60% y dejó un 30% pendiente. Si sumamos las dos son 70% de lo propuesto que no se cumplió”, manifestó el politólogo.

Agregó que existen temas a revisar de forma urgente como la Ley de Minería, de Gestión de Riesgos, los códigos de la Salud y de la Niñez.

Para esta semana se espera que las organizaciones presenten sus candidatos para conformar el Legislativo. Los analistas coinciden en que se repetirán las mismas cartas políticas.

“Veo muy difícil que esto pueda mejorar en alguna medida porque más pronto que tarde la nueva asamblea volverá a caer en los temas que tuvimos hasta hace poco”, indicó Basabe.

96 legisladores votaron a favor de la reelección de Saquicela. Henry Lapo / EXPRESO

INFORME SEÑALA GESTIÓN DE PARLAMENTO DESTITUIDO

El proyecto Observatorio Legislativo presentó un informe de Gestión y Transparencia de la Asamblea Nacional durante el período que comprende desde el 14 de mayo del 2021 hasta el 14 de mayo del 2023.

Lasso celebra su despedida anticipada Leer más

Este informe refleja que, de los 573 proyectos presentados en ese lapso, el 10% ha sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate y el 5% fueron publicados como leyes.

En ese período se retiraron 16 proyectos de ley “que fueron realizados utilizando recursos públicos asignados al parlamento ecuatoriano”.

De los 339 proyectos de ley presentados entre el 14 de mayo del 2022 y el 14 de mayo del 2023, 64 de ellos trataban sobre funcionamiento estatal, división territorial e instituciones; 60 sobre justicia; 55 acerca de democracia y recursos humanos, 43 sobre economía, finanzas, producción, comercio, 28 sobre trabajo y seguridad social, entre otros.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado fue la que más proyectos de ley recibió, con 84. La Función Legislativa censuró a los ministros del Interior, Patricio Carrillo y de Salud, Ximena Garzón.

Según el informe de Observatorio Legislativo, Marcela Holguín, de UNES, fue la asambleísta que más proyectos de ley presentó (20) en forma individual, 16 de ellos fueron reformas y 4 propuestas nuevas. Le sigue Luis Almeida (PSC), con 16.