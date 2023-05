Una tensión que va en aumento. Los intentos de incidir a toda costa en el contenido del informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso causaron fricciones el 4 de mayo de 2023 en la Comisión de Fiscalización y se extendieron al pleno de la Asamblea Nacional.

Más cuando todo apunta a que la presidencia de esa mesa legislativa emitirá un documento recomendando el archivo del proceso, por falta de pruebas que demuestren que el mandatario cometió peculado, como delimitó el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC).

Los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, el socialcristiano Pablo Muentes y el independiente Bruno Segovia acudieron, de forma sorpresiva, a una reunión que mantenían los asesores de Fiscalización.

No han armado nunca nada, nunca han contribuido con un solo párrafo (...) Antes nunca aportaban una línea y ahora están apasionadamente enloquecidos por aportar.

Llegaron con dos objetivos: dejar claro que la responsabilidad y valoración absoluta de las pruebas es de los asambleístas y pedir que Santiago Becdach, que es parte del equipo asesor que elabora el informe, se excuse de seguir con esa tarea, porque habría emitido comentarios en contra del juicio político.

¿Qué pasa si se recomienda el archivo? Para el sábado 6 de mayo se prevé que el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, convoque a una sesión de esa mesa legislativa para que se debata el contenido del informe y posteriormente se vote.

No vamos a permitir que con triquiñuelas y obstáculos creados innecesariamente, la decisión (del juicio político) no pase al pleno. Que pase al pleno más allá de que existan o no los votos.

Esteban Torres,

​jefe de la bancada del PSC