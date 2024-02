El recambio del Consejo Nacional Electoral se lía en la pasividad del CPCCS

Los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) no deciden qué hacer sobre el procedimiento de selección y designación, por concurso público, para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El 31 de enero la entidad aprobó consultar a la Procuraduría del Estado sobre la renovación parcial de la Función Electoral durante el período de comicios, para determinar si continúan o no con el recambio en el órgano electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

La presidenta del Consejo de Participación (CPCCS), Nicole Bonifaz, informó que se consultará a la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la continuación del concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).



El CPCCS se escuda en que el CNE remitió un certificado de que se encuentra en período electoral durante todo el 2024, lo que afectaría el proceso de designación, que ya venía con tropiezos por acciones de protección y denuncias de presuntas irregularidades.

Uno de los últimos embates que ha enfrentado este proceso son las renuncias del presidente de la comisión ciudadana de selección, Pedro Bhrunis, quien además había sido cuestionado por falta de transparencia; y de Andrea Romo, comisionada en representación del Ejecutivo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, el 11 de febrero declaró el inicio del periodo electoral para los comicios de 2025, anuncio que se hace un año antes de las elecciones. La primera vuelta será el 9 de febrero de 2025 y, en caso de existir, la segunda vuelta será 13 de abril.

Infracción El artículo 279 del Código de la Democracia sanciona a la autoridad que interfiera en el funcionamiento del CNE.

La titular del Consejo de Participación, Nicole Bonifaz, no respondió a las consultas de EXPRESO. Una de sus asesoras justificó el silencio al señalar que se trata de un tema complicado en lo jurídico.

Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación que reemplazó a Alembert Vera tras su destitución, no votó por pedir un pronunciamiento a la Procuraduría. “Es un tema bastante grave, no hay ninguna prohibición para que se cambien esas autoridades”, recordó, al señalar que Diana Atamaint (presidenta del CNE) se posesionó en noviembre de 2018, hubo elecciones a inicios de 2019 y sigue en funciones.

Guarderas cree que la Procuraduría no tendría competencias para resolver el tema, porque no se puede manifestar sobre asuntos constitucionales como lo es la renovación. Pese a ello, espera la pronta respuesta para continuar el trabajo. Sin embargo, apoya que el CPCCS adecúe y continúe con la renovación no parcial sino total del CNE, utilizando la misma comisión ciudadana de selección encargada de llevar adelante el concurso. Hasta el jueves 8 de febrero de 2024 la Procuraduría no se pronunció.

El consejero Guarderas sostiene que no hay ninguna prohibición para que se cambien esas autoridades ARCHIVO

Para el constitucionalista Esteban Ron, lo que hace el CPCCS es “curarse en sano” para evitar que el CNE active una infracción en su contra. Indicó que hay una confusión de conceptos entre proceso electoral, período electoral y convocatoria a elecciones.

En el Código de la Democracia no hay una restricción para hacer una renovación de consejeros, cuyo período se extiende solo hasta seis años. No hay inmunidad mientras existe período electoral, detalló.

El ciclo de seis años de los consejeros del CNE se termina en noviembre y el concurso de renovación debe efectuarse con seis meses de anticipación. El proceso de renovación total debería realizarse entre marzo y mayo, advirtió.

El analista electoral Medardo Oleas fue tajante al decir que el CPCCS “tiene que hacer un concurso para los cinco consejeros del CNE” porque no hay normativa que lo prohíba. Criticó al CNE por tener autoridades prorrogadas “ilícitas”. Ron sugirió al CPCCS ajustar un calendario para que no medie una convocatoria a elecciones de carácter nacional.

