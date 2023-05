En su paradisíaco hotel frente al mar en Mompiche, Esmeraldas, en medio de atardeceres de fuego, playas finas y blancas, posando con un Porsche o tocando una guitarra. Así aparece, en sus últimas fotografías publicadas en redes sociales, Cao Lay Muñoz Gallón.

Su nombre se esfumó de los titulares de prensa hace más de 15 años, pero no de los anaqueles de la justicia, donde reposan expedientes que lo vincularon a varios y resonados casos que marcaron distintos momentos de la política nacional. Aunque todos archivados a su favor.

Entre estos, una supuesta malversación de fondos en 1997, durante el gobierno de Abdalá Bucaram; y el recordado episodio en el que lo bautizaron como el hombre del maletín, porque supuestamente habría tratado de comprar legisladores para influir durante la Asamblea Constituyente de Montecristi.

Sin embargo, su rastro no se perdió en su natal Esmeraldas. Según le confirmó un viejo conocido de Muñoz a este Diario, él decidió dedicarse a otros negocios, entre ellos el turismo.

El hotel de Cao Lay está ubicado en Esmeraldas Archivo particular

Pese a que esta fuente pidió la reserva de su nombre, aseguró que cuando se enteró -hace unos tres meses-, de que Cao estaba preso en Colombia por cargos de narcotráfico, fue una amarga sorpresa.

“Él tenía un hotel muy bonito en Mompiche, iba mucho extranjero; y también ofrecía puestos de trabajo, asesorías, y por ahí eran sus ingresos, pero de drogas nunca se supo que se haya metido, yo que lo conocí hace muchos años”, reconoció, visiblemente extrañado, el hombre consultado por este Diario.

Aunque Cao visitaba continuamente el hotel, vivía en Quito. Sin embargo, se movía con frecuencia. Hay reportes de viajes a Brasil y México. En este último país fue procesado por contrabando en 2010, por tratar de sacar 81.521 dólares sin declarar, proceso que también terminó resuelto favorablemente para él. En esa ocasión fue retenido por dos días, pero pudo reclamar el dinero que había adquirido por la venta de una piedra preciosa.

En una corta entrevista a una expareja, la mujer le dijo a EXPRESO que la última vez que tuvo una conversación con Cao fue hace tres años, y que no sabe exactamente de dónde la contactó. “Me llamó de un teléfono, no sé si estaba en Ecuador, Colombia o Brasil”, explicó.

Quienes conocían a Cao, estaban enterados de al menos dos cosas recientes en su vida. La primera, que estaba en una supuesta crisis económica, quizá producto de la pandemia que afectó el hotel; y que desde el 2022 estaba preso en el extranjero.

El hombre del maletín

Muñoz, señalado en 2008 por tratar de torcer los votos de al menos 30 asambleístas para que se inclinaran a favor de la Constitución que promovía un recién posesionado Rafael Correa como presidente (caso que terminó archivado por falta de pruebas), hoy está en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.

En junio de 2022, Cao viajó a Ipiales, Nariño, a comprar algunas cosas -tal y como lo hacía cada tres meses-, cuando fue abordado por agentes de la Interpol en el hotel donde se estaba hospedando.

Según le explicaron, era requerido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por “concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias conteniendo una cantidad detectable de cocaína”. En resumen, fue detenido por cargos de narcotráfico.

En diálogo desde La Picota con EXPRESO, Muñoz dijo que el caso en su contra se debe a la cercanía con el expresidente Rafael Correa y por no haber declarado en contra de él, pese a una supuesta insistencia de agentes de la DEA y el FBI.

El Gobierno de Colombia firmó la extradición de Cao Lay el 1 de mayo de 2023 Archivo particular

Argumentó que no hay ninguna prueba que lo implique con el tráfico de cocaína y que está listo para abordar un avión con rumbo a Estados Unidos para resolver definitivamente su situación jurídica.

“Yo estoy detenido en Bogotá porque no quise dar información de Correa, que no tengo, y lo mínimo que me han puesto es un caso de narcotráfico o de conspiración. Para conspiración tiene que haber mínimo tres personas o cinco, y no hay nadie, solo estoy yo, es un absurdo sin pies y cabeza, ¿con quién voy a traficar yo entonces?”, sostuvo.

Lo cierto es que a través del Decreto 113 de 2023 del pasado 1 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó su extradición después de que la Corte Suprema de Justicia de ese país avaló todos los trámites pertinentes para enviarlo a Norteamérica.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la extradición de Muñoz el pasado 1 de mayo efe Luis Eduardo Noriega A.

Los huéspedes gringos

Cao está seguro de que en Estados Unidos demostrará que es inocente y que no es cierto que esté en crisis económica. Además, señala que fue víctima de un “entrampamiento inducido” por dos hombres que se hospedaron en su hotel.

“Supuestamente, yo he hablado con dos personas que fueron mis huéspedes en el hotel de la playa. Me llegan como supuestos turistas y me dicen ‘qué linda playa y mar’, no es la primera vez que me hacen estas conversaciones. Yo les seguí la corriente a los hijos de p*** estos; me dicen, ‘será que puedo sacar una lancha de acá’, yo le digo, ‘si tú me pagas…’”, reveló Muñoz. Agregó que algunos meses después, las mismas personas lo llamaron de nuevo y le pidieron que repitiera lo mismo que habían hablado personalmente.

“Me llaman y me dicen, ‘estoy con mi socio, ¿puede repetirme lo que conversamos en la playa?’, yo digo ‘claro, que si quieren ocupar la playa, tienen que pagar’”.

Yo estoy detenido en Bogotá porque no quise dar información de Correa, que no tengo Cao Lay Muñoz

Según Cao, fue inducido a un entrampamiento “porque yo no salí a buscarlos, esos gringos no sé de dónde salieron y les contesté (...) con eso inventaron un supuesto delito”, se defendió Cao.

Sin embargo, lo que se viene para él no será fácil. La solicitud formal de su extradición la recibió Colombia el 4 de agosto de 2022. En el Decreto al que accedió este Diario, la Corte que lo acusa dice contar con pruebas en su contra.

“Desde por lo menos noviembre de 2021, o alrededor de esa fecha, hasta inclusive junio de 2022, o alrededor de esa fecha, en Ecuador y en otros lugares, y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de algún estado o distrito en particular de Estados Unidos, Cao Lay Muñoz, el acusado, y otros conocidos y desconocidos (...) conspiraron, se unieron y acordaron conjuntamente uno con otro para violar las leyes contra narcóticos de los Estados Unidos”, se lee del documento oficial.

