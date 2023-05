Villavicencio dice que hay un plan para echar abajo la sentencia de Rafel Correa

El legislador Fernando Villavicencio abrió una investigación, cuyo foco está sobre el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela Rodas.

Villavicencio aseguró este sábado 13 de mayo de 2023 que hay “una estrategia conspirativa al más alto nivel, orientada a revisar la sentencia del caso Sobornos (Arroz Verde) para beneficiar a Rafael Correa y otros sentenciados”.

Según él, “el plan incluye el manejo de escenarios falsos y un torpe relato de hechos”, en donde se busca posicionar la idea de que las pruebas del caso que sustentaron la sentencia fueron forjadas. En su cuenta de Twitter publicó un video, sin dar mucho detalle, pero se trataría de una reunión en 2021 y en donde participaría alguno de los jueces de la Corte Nacional.

Villavicendio también publicó en su red social una carta en donde supuestamente se dan las instrucciones y se analiza qué jueces son los de mayor confianza para llevar a cabo el plan. Según él, el documento fue entregado en la presidencia de la Corte Nacional a un jurista que fue parte de las ternas para el Consejo de la Judicatura.

EXPRESO consultó a Saquicela sobre esta denuncia. Estamos a la espera de una respuesta.

Esta denuncia se suma al audio que se filtró esta semana, en donde supuestamente el presidente Iván Saquicela habla del juicio político del presidente Guillermo Lasso con su primo Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional.

El diálogo dice: “Yo confío completamente en vos Virgilio (Saquicela), así que no te voy a decir si has incumplido o no. Solo pedirte de favor que nunca dejes de ponerle el mayor empeño, porque tienes tantas cosas, y me parece que esto es fundamental, es prioritario, lo sabemos todos los que estamos aquí. Porque esta gente es tan peligrosa, que si ellos siguen manteniendo su poder, esta gente es una lacra, esta gente está deslegitimada. Yo creo que el nivel de deslegitimación es tan fuerte que en el evento que quisieran sostenernos no van a lograrlo”.