Fue el primero en anunciar su candidatura a la Presidencia. Su mensaje es desmantelar las mafias, incluidas las políticas.

¿Desde cuándo ha estado construyendo su candidatura para la Presidencia?

En realidad nunca pensé llegar acá (a ser precandidato). Pero todo mi trabajo periodístico para destapar esas grandes cloacas de la corrupción me fue poniendo en el escenario político. Y en la Asamblea, cuando me correspondió dirigir los procesos de fiscalización, me hicieron aterrizar mucho más en la política y en la necesidad de asumir desde el poder la construcción de un Estado más democrático.

¿Tiene encuestas que demuestren sus posibilidades reales de llegar a Carondelet?

Yo vengo desde la ciudadanía. No tengo un partido y mi éxito, por así decirlo, se debe a no ser parte de una estructura partidista ni de un grupo económico. Antes de pensar en encuestas hemos construido un programa, sobre la base de las necesidades de la gente.

¿Qué necesidades resolverá en año y medio de gobierno si llegara a ganar?

El programa no es para un año y medio. En realidad es un programa de largo plazo para la reconstrucción del Estado. Yo lo llamo la resurrección de la República.

¿Está pensando en la reelección para 2025?

No necesariamente con una reelección personal. Pero el programa de gobierno es un programa de transición, que le permita a los siguientes gobiernos seguir en defensa de la democracia y la libertad.

¿Cuál es su propuesta?

En primer lugar, sostener la dolarización, sobre la que hay una serie de amenazas. Rafael Correa está recorriendo América Latina con esta idea de crear una moneda virtual. El segundo eje es el combate a la economía criminal. Hay una economía opaca que está desplazando a la formal y creando un escenario de imposible competencia. El empresariado honesto está siendo desplazado por firmas de pantalla que ocultan dinero sucio , que proviene del narco, la minería ilegal, sobornos y sobreprecios en el sector público.

Usted ha dicho ‘voy a derrotar a las mafias’. ¿Cómo?

Este país está tomado por las mafias políticas, que han permitido que el narcotráfico y las otras mafias sobrevivan.

¿Cómo las derrotará?

Vamos a dar una lucha implacable contra el enriquecimiento ilícito. Todos los empresarios, políticos, jueces y fiscales deben exhibir el origen de sus bienes.

¿Quién es su rival político?

No puedo hablar de candidatos, porque no está claro. Pero no quiero que las mafias que han gobernado el país asuman el control total. No quiero que los responsables de la mayor tragedia de sobreprecios vuelvan al poder. Ni que los responsables del asesinato de Jorge Gabela vuelvan al poder.

¿Qué tipo de líder es usted?

Yo siempre he sido valiente, desde el periodismo he expuesto todo. La gente quiere un gobierno valiente, no un gobierno paniaguado ni de medias tintas. La gente quiere un gobierno valiente, pero no de mercenarios ni violentos.

¿Qué vería la gente en sus primeros 100 días de gestión?

Primero, los delincuentes serán sometidos con la Policía y las FF. AA. Segundo, yo conozco el mapa de la corrupción en el sector público. Sé los nombres y apellidos, y hasta los sobrenombres, de quienes son los delincuentes de cuello blanco, cuyos delitos voy a perseguir. Me empeñaré en desmantelar estas estructuras de corrupción que se han tomado el sector eléctrico, petrolero, salud. No sé cuánto me demore, pero quiero limpiar el sector público de estos delincuentes.

¿Cuál es su plan de renegociación petrolera?

Ecuador no puede coexistir con contratos que fueron firmados en la era de Correa, en la que se entregaron campos que eran de Petroecuador. Antes a Petroecuador le costaba 10 dólares producir un barril y ahora debemos pagar 42 dólares a compañías como Schlumberger; y al país le quedan 8 o 10 dólares. No estoy en contra de la inversión petrolera, pero vamos a impulsar una renegociación de los contratos, incluidos los firmados con China.

Fernando Villavicencio llegó a la Asamblea por el Partido Socialista. Ahora quiere dirigir la economía y el destino de los ecuatorianos desde Carondelet. Cuenta con el apoyo de su movimiento Gente Buena y Construye, de la exministra María Paula Romo. Su bandera es la lucha contra la corrupción y el respeto a las libertades.