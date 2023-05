Elecciones Ecuador 2023: La lista de precandidatos confirmados a la Presidencia

👓no es verdad lo que publica esta cuenta, no conozco personalmente a Leónidas Iza, no he hablado con él, reconozco y respeto su liderazgo.

En los próximos días se conocerán las candidaturas, cualquier cosa

Por ahora son meras especulaciones, apenas tenga noticias se las… https://t.co/kvHaR8dSfP