300 personas intoxicadas en Santa Rosa

“¡Auxilio, me muero!”, gritaba María Elizabeth Contreras, una joven de 18 años de edad que llegó a la sala de emergencias del hospital Santa Teresita del cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, con síntomas de vómitos y diarrea, la noche del 10 de febrero.

Ella esperaba su turno, pues no era la única, había decenas de menores de edad que buscaban ser atendidos, todos con los mismos síntomas.

Corte de Ecuador dictará reparación a afectados por mecheros en la Amazonía Leer más

Todo empezó la tarde del miércoles. Cuando los menores empezaron a llegar con sus padres al hospital, los médicos aseguraban que era un virus por el cambio de clima.

Sin embargo, el problema se agudizó más a las 23:00, cuando unas 100 personas llegaron al mismo tiempo para hacerse atender. “Ya no puedo más, me duele la barriga y tengo vómitos, lo único que he hecho, es comer normalmente y tomar agua de la llave, como de costumbre”, dijo Manuel Torres, un ciudadano de 33 años que llegó junto a su hijo y esposa, todos con las mismas quejas.

Ante las decenas de personas que abarrotaban el hospital, que tiene capacidad de 40 pacientes, los médicos tuvieron que improvisar carpas en el patio de la casa de salud, para atender a los adultos, mientras que los menores de 10 años eran llevados a la sala de emergencias.

“Esto no es normal, primera vez que pasa en el cantón. Cuando ha habido intoxicación, ha sido por una comida entre grupos de amigos o fiesta, pero esta vez son de diferentes sectores de la población, son personas que no se conocen, lo único que tiene en común, es que beben agua de la llave”, dijo uno de los médicos quien preguntó a los pacientes: “¿quién de ustedes toman agua de la llave?”, la respuesta de los afectados fue: todos.

Sin embargo no todos creen haberse intoxicado por beber agua del grifo. Hay padres de familia que aseguran no dar agua de la llave a sus hijos y que aún así estos se han intoxicado. Hay quienes aseguran haberse sentido mal después de nadar en las piscinas.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de casas de salud aledañas tuvieron que llegar al nosocomio para ayudar con los pacientes, que en su mayoría fueron dados de alta en pocos minutos.

Esto generó que largas filas para conseguir la receta en las únicas tres farmacias que estaban abiertas la madrugada de ayer 11 de febrero.

Mario Carrillo, quien llegó con sus dos hijas al hospital, culpó de lo sucedido al agua que consumen, pues asegura que, desde la tarde del miércoles 10 de febrero, el líquido no era el mismo.

Guayaquil: La odisea de los padres que buscan una vacuna para sus hijos Leer más

“Atentaron con la salud de la población de Santa Rosa, creemos que, debido a las lluvias, los mineros aprovecharon para lanzar sus desechos al río, generando la contaminación del agua”, dijo muy indignado Carrillo.

Francisco Cartuche, director del hospital, informó que la mayoría de pacientes son menores de cinco años. “Los pacientes tienen síntomas de gastroenteritis aguda, que le causan vómitos y diarreas”, dijo el funcionario.

La noticia movilizó a las principales autoridades de la provincia. El gobernador de El Oro, Danny Gámez llegó a la casa de salud y mencionó que hasta las 00:00, tenían registros de 200 personas que habían sido atendidas, todas fueron dadas de alta.

Esa cifra aumentó la mañana de hoy, llegando hasta 300 personas, atendidas entre la noche del miércoles y madrugada del jueves.

El alcalde Larry Vite, recorrió la planta de agua potable que abastece al cantón, además tomó muestras de una de las quebradas que desembocan al río Santa Rosa y abastecen a la planta de tratamiento en para que sean analizadas por profesionales. Se espera que en las próximas horas haya resultados y se pueda descartar o confirmar que el agua pudo ser la causante de la intoxicación masiva.

SANTA ROSA 💧



En horas de la madrugada se realizó la Inspección en una de las quebradas que desembocan al río Santa Rosa y abastecen a la planta de tratamiento para verificar su estado. Se tomó una muestra del agua natural que ingresa a la planta y muestras del agua tratada pic.twitter.com/kkp3QoX76j — LArry Vite Cevallos (@Larry_vite) February 11, 2021

Emergencia

“Hemos convocado al Comité de Operaciones Emergentes (COE) Cantonal para declarar en emergencia a Santa Rosa, hemos estado toda la madrugada en emergencia y los casos siguen en aumento, todos con los mismos síntomas”, dijo el burgomaestre.

Recomendó que la población se abstenga a tomar agua de la llave, hasta que se pueda descartar cualquier situación. Este mensaje lo reiteró en Twitter