La Revolución Ciudadana rechaza el informe sobre bases militares extranjeras

Me niego a vivir en un país dividido entre “buenos” funcionales al poder y “malos” que nos negamos a claudicar. Defender la soberanía, los derechos humanos y la vida digna no nos convierte en los “malos”, somos ecuatorianas y ecuatorianos conscientes de su lucha.



Me niego a una… pic.twitter.com/fJlYPIeP4f