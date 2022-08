Que no hay negociaciones ocultas. Que no prometió renunciar y menos habría operado políticamente con maniobras ilegales. Raúl González, exsuperintendente de Bancos designado, reaccionó a través de un comunicado a la filtración de un audio en el que conversa con el consejero presidencial Aparicio Caicedo y se escucha a este último exigirle que renuncie a la terna presentada por el presidente Guillermo Lasso porque este ya no lo quiere ahí.

El juez Banny Molina fue detenido en Manabí Leer más

González empieza develando que, previo a una reunión con Caicedo y tras consumarse la descalificación de la primera de la terna Rosa Guerrero, dos personas más lo contactaron vía telefónica. La primera Ruth Arregui, exsuperintendenta de Bancos para sugerirle que renuncie a la terna. Y la segunda, Karen Sichel, quien a decir de González, como parte de la Presidencia de la República y colaboradora de Caicedo, para ordenarle que se retire de la terna. "En estas circunstancias respondí que no podía atender dicha sugerencia y orden, respectivamente; en razón que por responsabilidad legal y reglamentaria yo debía cumplir el proceso total que demandaba tal designación", reza parte del documento. Este Diario intentó obtener una reacción de Sichel, pero no respondió a los mensajes de WhatsApp. De la misma manera está realizando las gestiones para conversar con Arregui.

González continúa relatando que el 15 de julio se reunión con un hotel de Quito con el consejero Caicedo quien el imploró "con la gesticulación pertinente" que renuncie a la terna. "Ante tal insistencia y consciente que la única justificación para que me retire de la terna era que al no existir quórum presentaba mi renuncia junto con el plan de trabajo, con la aclaración que lo hacía sin pedir nada a cambia al gobierno del encuentro".

En el comunicado, González rechaza aseveraciones como que existieron negociaciones políticas ocultas o que prometió renunciar o que habría operado políticamente con maniobras ilegales. "Tales aseveraciones son totalmente divorciadas de la verdad".

El Consejo de Participación Ciudadana, ente de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, también reaccionó. En un comunicado con los nombres de los cuatro consejeros de mayoría, se resalta que las sesiones del 19 y 20 de julio pasados para la designación del nuevo Superintendente de Bancos se instalaron con el quórum completo y que cualquier opinión política busca desprestigiar a la institución.

Al haberse hecho públicos audios en los que se hace alusión al proceso de designación del titular del la @superbancosEC el #CPCCS informa a la ciudadanía.https://t.co/8zpWBeaBYF pic.twitter.com/ESNfTCoQ4H — Participa Ecuador (@CpccsEc) August 10, 2022

Ayer fue revelado un audio en el que se escucha a Caicedo conversar con González y recriminarle por no haber renunciado a la terna presentada por el presidente Lasso como parte de una promesa. Que el primer mandatario ya no lo quiere en su terna, le dice Caicedo, y que si insiste le advierte: "vas a terminar peor que antes".