Correa y su campaña para pedir que se presione a Ecuador de manera política y más

No basta con el conflicto diplomático, pide más. El expresidente sentenciado Rafael Correa no solo ha dicho, en medios de comunicación internacionales, que México y otros países del mundo deberían responder con sanciones firmes para castigar la incursión de Ecuador en la Embajada mexicana; para capturar al exvicepresidente sentenciado Jorge Glas. Él pide pide más, pide presión contra el país que gobernó por 10 años: "Le hago el pedido a Europa y al mundo para que (hagan) las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias, porque esto no va a parar con una simple llamada de atención".

Otto Sonnenholzner invita a Correa a "controlar la lengua" por el bien de Ecuador Leer más

¿El objetivo de su campaña o discurso? -que afectaría principalmente a la población ecuatoriana- Que el Gobierno de Noboa dé un salvoconducto para que el exvicepresidente, investigado también en Reconstrucción Manabí, se abrace al asilo que concedió el país liderado por López Obrador.

RELACIONADAS Noboa asegura que estará dispuesto a resolver diferencia con México

Correa acudió ante el Parlamento Europeo, este 9 de abril, no solo para pedir acciones más fuertes contra Ecuador, también para señalar la captura del exvicepresidente como un secuestro e insinuar que su vida está en peligro: "Se le han vulnerado todos los derechos humanos".

Ante la prensa. Durante una entrevista que duró 23 minutos, el expresidente sentenciado por cohecho no solo señaló con displicencia el trabajo de la prensa ecuatoriana y aseguró que con el asesinato del político y candidato presidencial Fernando Villavicencio le arrebataron la victoria a Luisa Gonzáles; quien fue candidata a la presidencia, en 2023, por la RC5. También dijo, con énfasis y saña, que lo hecho por el gobierno de Noboa es causa de guerra: "Es invasión de un país extranjero, añádanle secuestrar a un asilado político rompiendo la constitución milenaria del asilo. Ojalá esto no quede en la impunidad".

¿CÓMO INICIÓ EL IMPASSE ENTRE MÉXICO Y ECUADOR?

Tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por los casos Odebrecht y Sobornos, en la Embajada de México en Quito, los gobiernos ecuatoriano y mexicano acudieron a los convenios internacionales para justificar sus actuaciones.

Luego de que Ecuador declarara ‘persona non grata’ a la embajadora Raquel Serur, tras unas polémicas declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México respondió otorgando asilo político a Glas, quien permanecía en su Embajada en Quito desde diciembre de 2023 para evadir una orden de detención por el caso Reconstrucción de Manabí.

Jorge Glas volverá a La Roca tras recibir el alta médica, según el SNAI Leer más

México explicó que tomó la decisión en conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Sin embargo, durante la noche del 5 de abril de 2024, la fuerza pública ecuatoriana ingresó a la Embajada mexicana para detener a Glas. Ecuador sostuvo que, en aplicación total de la Convención de Caracas, la concesión al exvicepresidente fue ilícita.

El presidente López Obrador, según se pronunció tras la detención de Glas, tomó esta acción como una “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, al irrespetar el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en el que se establece la inviolabilidad de los locales (sedes) de las misiones diplomáticas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO