El temor ronda en El Arbolito, en la avenida 12 de Octubre de Quito

Fernando Revelo no bromea. Dice que si se quiere ser testigo de un asalto, en vivo y en directo, solo hay que ubicarse junto a una de las ventanas del Pabellón de las Artes, de la Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha. Están en una propiedad, en pleno Parque El Arbolito, frente a la Defensoría del Pueblo, en la avenida 12 de Octubre.

¿Qué está pasando en esta avenida?

En el tramo comprendido entre la Tarqui y Queseras del Medio y Patria, sobre la av. 12 de Octubre, hay que caminar rápido, mirar a todos lados y buscar locales, en donde ingresar, para sentirse más seguro. En la zona funcionan un gimnasio, un par de locales de venta de artículos musicales, una cafetería, un centro de medicina alternativa, la Defensoría del Pueblo, una imprenta y un gran parqueadero privado, entre otros.

Los muros están llenos de rayones, que se han vuelto ya parte del paisaje. Quienes trabajan en el sector cuentan que siempre que una capa de pintura los cubre, aparecen de nuevo, como si alguien marcara el territorio. En la zona quedan pocos residentes, más que nada en casas ubicadas en intersecciones como el pasaje Triviño, en donde alertan: “pasaje vigilado”, junto a una cámara. Aunque al tocar el timbre de todas las viviendas, nadie sale, en la mañana.

A Fernando Revelo le preocupa la seguridad de los jóvenes que llegan a ese punto de la CCE, en El Arbolito. Las dos últimas semanas de enero se encerraron pues ingresaban ladrones para llevarse celulares y las tapas de los baños.

La inseguridad

En la parada de bus, que queda a unos pasos, frecuentemente se registran robos de mochilas, corroboran trabajadores. En la ventana de su oficina, que da al Teatro Prometeo, un hombre, de menos de 30 años, duerme junto a dos perros bravos. Desde hace un año, según refieren, se adueñó de ese espacio y nadie puede pasar junto a él o los agrede, con una cadena. Sellaron esa puerta de acceso.

”El parque es un sitio muy inseguro. A diario pasan full cosas, a veces logramos dispersar a delincuentes, con una alarma”, señala Fernando. Lo han informado a la Policía, al activar el botón de pánico, que “no funciona bien”. Casi bloquean su número de celular, cuenta, por supuestas alarmas falsas, en relación al número de veces que lo utiliza.

Un hotel cerrado y letreros de 'Se arrienda'

Darwin Bravo está al frente de Ceragem, que ofrece tratamientos de medicina alternativa, desde hace 15 años, en la 12 de Octubre. Confirma que desde las 17:00 es más peligroso para sus pacientes. Le gustaría que la Policía también haga rondas desde el Hospital Eugenio Espejo hasta el Hotel Tambo Real (cerrado). “A raíz de la pandemia muchas empresas quebraron y luego, nos perjudicó la crisis energética; muchos no se pudieron levantar”.

A lo largo de este tramo se observan letreros con “Se arrienda” o “Departamento en venta”. En algunos de los edificios no hay nadie. Al timbrar, nadie responde. Al consultar a los teléfonos de los anuncios la respuesta fue que desde hace dos años no han logrado vender esas propiedades. “No se dará cuenta que hay muchas manifestaciones ahí, en El Arbolito”, contestaron desde una empresa de bienes raíces.

José Torres, de Taura Gimnasio, que lleva dos años en esta avenida, señala que en las mañanas, el ambiente es más tranquilo. Los clientes que acuden a ejercitarse llegan en sus vehículos. Abren desde las 05:00 hasta las 20:00. “En la noche, el sector está botado. No se ve policías”, advierte. “No hemos enfrentado grandes manifestaciones que afecten a los negocios”.

¿Qué planes tiene el Municipio?

En la Administración La Mariscal señalaron que la Empresa de Obras Públicas tiene planificados estudios para intervenir desde la Colón hasta la Tarqui. Sin embargo, en una entrevista anterior, la gerenta, Claudia Otero, precisó que en este 2025 cerrarán el circuito de las universidades y lo conectarán con el Hospital Carlos Andrade Marín, de la Colón y América hacia la Pérez Guerrero.

En la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento, tampoco hay un plan en específico para la zona, indicaron.

En septiembre, desde el Pabellón de las Artes, de El Arbolito, enviaron un pedido a la Administración Manuela Sáenz (centro), para que se extienda el sendero seguro, de la av. Patria, hasta la parada del Metro y la Intervalles. En el parque hay escuelas itinerantes, por ejemplo, de fútbol. Cuando hay más usuarios, el lugar es menos peligroso; aunque en los alrededores han encontrado cuchillos. Así que esperaban empezar una radio parlante, para anunciar sus actividades a viva voz.

Entre la PUCE y la Politécnica Salesiana, hay una sensación de seguridad, según estudiantes. Pero en la Plaza Artigas, en la 12 de Octubre y Colón, desde las 05:30, motociclistas roban a los transeúntes, contaron.

La voz del Cabildo Cívico

Rocío Bastidas, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, coinciden en que la zona sufre por el ‘vaciamiento de la ciudad’. Le inquieta que no haya un plan de rehabilitación integral del parque y sus alrededores. Ella ha conversado con especialistas y creen que algunas de las propiedades de la 12 de Octubre, de algún modo están tomadas por grupos. Por eso usan grafiti para ponerles su sello. Un problema que identifica es que ya no está la Corte Constitucional, el Hotel Tambo Real se encuentra cerrado y ya casi no hay visitantes en la sede del Partido Liberal.

