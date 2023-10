Quito: Pabel Muñoz se defiende y dice que no violó la ley electoral

No ha hecho nada ilegal. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció respecto a la denuncia electoral anunciada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Señala no haber incumplido la ley electoral y no niega tener una influencia partidista.

El 11 de octubre, el recién principalizado consejero Guarderas aseguró que el alcalde Muñoz ha estado participando de la campaña de la presidenciable de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Incurriendo en una falta electoral muy grave, misma que se sanciona hasta con la suspensión de los derechos políticos.

Sin embargo, Muñoz le restó importancia a lo denunciado por Guarderas indicando que "están queriendo encontrar la quinta pata al gato" y que, en caso de cristalizarse la denuncia, él presentará los descargos necesarios.

Por otro lado, el alcalde Muñoz no negó su cercanía con la candida González. "Yo soy militante de una organización política. Quieren que haga trabajo, que me tome una foto con quien no es de mi organización política... no me pidan eso", acotó.

Pabel Muñoz es parte de las autoridades que el correísmo logró ubicar en las seccionales de febrero de 2023. En Guayaquil ganó Aquiles Álvarez y en la Prefectura del Guayas, Marcela Aguiñaga. Mientras que en Pichincha se reeligió a Paola Pabón como prefecta de la provincia.

