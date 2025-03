En Quito no hay turnos para obtener pasaporte hasta mayo

Las personas viven un calvario en su intento por obtener un turno para sacar el pasaporte en Quito. En la oficina matriz de la capital, había más de 60 usuarios en la fila que se formó desde las 07:00 de este viernes 7 de marzo de 2025. Algunos ansiaban obtener una cita personalmente porque habían pagado la renovación, pero en la plataforma las citas estaban copadas todo marzo y abril.

"Es un relajo", dijo Cristóbal Méndez, un empleado privado que acudió este viernes para pedir una cita. "Madrugué y ya en ventanilla me dicen que no hay turnos para sacar el pasaporte en Quito. Que recién van a habilitar en mayo", manifestó el usuario, quien requiere el documento para un viaje de trabajo.

Otros ciudadanos aseguran que el percance persiste desde el mes pasado. Mayté Bravo, oficinista de 37 años, contó que pagó la renovación en inicios de febrero, luego le indicaron que debía acercarse a la oficina matriz en Iñaquito para obtener el turno porque no funcionaba la plataforma. Lo hizo sin ningún resultado. Ya ha acudido tres semanas consecutivas con el pago impreso en una hoja y no ha logrado reservar la cita.

"Me decían que hay turnos, pero en Napo. ¿Cómo voy viajar para sacar el pasaporte, con lo peligrosas que están las carreteras? Antes uno pagaba, reservaba y sacaba, pero ni turnos hay. Tampoco dicen qué pasa y son groseros cuando se pide una solución", mencionó.

Nicolás Carpio esperaba a un costado del ingreso al edificio del Registro Civil. Aguardaba a que su esposa tramite el pasaporte y se mostraba molesto porque no le dieron el documento en ese momento. "Recién me van a entregar el siguiente viernes. Acá no respetan los turnos que dan, por eso nos tocó madrugar. Saqué la cita a fines de diciembre y allí había espacio para marzo, no lo dudé y mejor saqué porque uno nunca sabe cuándo volverán a atender", manifestó.

EXPRESO constató que los turnos para obtener pasaporte en Quito están agotados y sus funcionarios refieren que "se habilitarán en mayo". También indican que las personas que se acerquen a obtener el pasaporte, recién obtendrán el documento una semana después "por la alta demanda".

Dan turnos escritos a mano para adultos mayores

Los adultos mayores tampoco cuentan con suerte. "Vine hace dos días para sacar turno por ser una persona dentro de grupo vulnerable y me dieron para hoy. Siquiera eso dan, porque necesito viajar para hacerme unos exámenes", indicó Aida Morales, de 72 años, mientras mostraba un papel blanco con la fecha y hora de la cita escrita a mano y un sello.

Las quejas abundan. En redes sociales las personas escriben mensajes en la cuenta de X (antes Twitter) del Registro Civil en donde refieren que han pagado por la renovación hace meses y no logran reservar un turno. Incluso hay reportes de usuarios que aseguran haber pagado dos veces por el documento.

EXPRESO solicitó una entrevista e información al Registro Civil para conocer los motivos que dificultan acceder a los turnos y obtener el pasaporte el mismo día. Desde la entidad se ofreció responder el requerimiento.

