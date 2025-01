Sacar pasaporte en Guayaquil: la corrupción tiene más turnos que el sistema

Los trámites para solicitar pasaporte son fáciles cuando se consiguen de forma ilegal; para los que quieren hacer un proceso honesto, no hay turno.

Es un problema de muchos

En el caso de la guayaquileña Dana Ortega, esta aseveración es anecdótica: ‘‘Pagué a inicios de diciembre el trámite, no había turno hasta febrero. De paso, si salen disponibles son muy pocos, y cada uno está definido por una hora; si atienden ocho horas, ¿solo hay ocho turnos por día? No entiendo bien cómo funciona su sistema’’, argumenta.

Su denuncia no acaba allí, pues asegura que hay personas que le han recomendado ‘‘tramitadores’’, que por una alta suma de dinero le sacaban el turno para el siguiente día. Sin embargo, no ha cedido para hacer las cosas correctamente, y esperará que pronto le salga un turno.

Desde temprano, las personas hacen fila con la esperanza de que les 'ayuden' con un cupo. JOFFRE FLORES

'Modus operandi' de los tramitadores

María (testimonio anónimo) no tomó la misma decisión, y por su pronta necesidad buscó desesperadamente una forma de sacar cita; un tramitador le cobró cerca de 400 dólares para una solución inmediata. Ella compartió con EXPRESO la conversación que tuvo con este sujeto, donde se expone su modo de operación.

A través de WhatsApp, el sujeto indicó paso a paso a María sobre cómo debía actuar, en el edificio del Gobierno del Litoral, norte de Guayaquil. ‘‘Usted va a ingresar por la puerta de salida. Antes de salir de casa, envíeme una foto para que la identifiquen al momento de entrar, para que el acceso sea rápido’’, indicaba el supuesto tramitador

‘‘Se va a sentar junto al módulo 25 cuando yo se lo indique, no diga nada si se le acercan, que si no genera un problema. La prudencia es importante para que tenga su pasaporte’’, añadió. María le contestó que necesitaría ese favor un día antes, a lo que el operador accedió sin ninguna objeción, como si administrar turnos fuese algo sencillo con dinero en mano: ‘‘son $360 dólares, y la especie la cancela usted’’, respondió, exigiendo que el dinero vaya a una cuenta bancaria primero para proceder a ayudarla. María confiesa que no está orgullosa, pero acepta que legalmente nunca iba a poder salir de su aprieto.

Otros usuarios indicaron que estos servicios se vociferaban a vista y paciencia de autoridades a las afueras del Registro Civil, además de ofertarse por diferentes redes sociales.

Las personas hablan una por una con los agentes del Registro Civil, quienes los guían en la entrada. JOFFRE FLORES

La solución que ofrece el Registro Civil

Este Diario solicitó una entrevista con vocería del Registro Civil, pero hasta el cierre de esta edición no se concedió una entrevista.

Sin embargo, ante tanta denuncia ciudadana por los trámites y su corrupción, el Registro Civil anunció la implementación de ‘‘códigos de confirmación’’ por correo para agendar turnos y exigirá actualización de datos presenciales. Aunque esto pueda limitar las malas prácticas, no garantiza, en contraparte, que se elimine por completo la corrupción expuesta en referencia a los turnos para la emisión de documentos.

Porque si no son tramitadores, son las agencias de viaje, misteriosamente. Camila Valdano inició su proceso para renovación de pasaporte en octubre del 2024. ‘‘Tuve que pagar (a la agencia) para poder sacar una cita, pues estuve casi dos meses en la página del registro civil, y nada. Hubo tramitadores que me querían cobrar hasta 200 dólares, pero me pareció más seguro con la empresa encargada de mi viaje’’, confesó Valdano. Su agencia le agendó una cita a los dos días de haber procesado sus datos: ‘‘Y el día que fui, que era un miércoles a las nueve de la mañana, no había casi nadie en el Registro Civil; hay unas 15 ventanillas, donde solo cinco están trabajando y los demás están conversando’’, denunció.

Y aunque es el mismo sistema a nivel nacional, la demanda colapsada para el trámite de pasaportes parece ser un problema local. Evelyn Moreira hizo el pago del trámite en línea, pero al llegar por su cita asegura que no respetaron su horario asignado.

Alternativa: Sacar pasaporte en otro cantón

‘‘Lo que nos salía en la web no era lo mismo que ellos en su sistema tenían reflejado. Nos hicieron volver después, pero tampoco nos atendieron. Encontramos cita en Santa Elena, iremos allá en los próximos días’’, contó. Una estrategia similar aplicó Andrea Bohórquez. ‘‘Ya había hecho el pago, sin saber siquiera si habría turno. Pasó lo esperado; no había, entonces busqué en Cuenca y allí sí había’’, relató, asegurando que viajar a la Sierra fue la única forma de hacer el trámite más ágil de forma legal.

No hay paciencia cuando hay un boleto de avión en mano, por eso, muchos usuarios cancelan su trámite y acuden desde muy temprano a las agencias del Registro Civil, con la fe de que madrugar, y los colaboradores del lugar, les ayuden.

Algunos, ya resignados, se quedan sentados afuera a esperas de una solución. JOFFRE FLORES

Las filas se hacen largas, y aunque algunos llegan sin cita, salen con el pasaporte en mano. ‘‘Un amigo puso en sus estados de WhatsApp que ayudaba a sacar turno fácil para pasaporte, así toca conseguir’’, dijo un joven afuera del edificio del Gobierno del Litoral, quien se avergonzó de dar su nombre.

El panorama cambia en la tarde, con personas resignadas o esperando algún milagro a las afueras del edificio. Aunque aseguran que no hay cupos, su aforo no está colapsado. ‘‘En línea no hay ni para febrero ya, me dijeron que si venía más temprano me ayudaban’’, expresó Diana Rizzo, quien acudió con sus dos hijos a renovar sus pasaportes, pues quiere buscar trabajo en otro país.

