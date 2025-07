Quito evalúa compensaciones para vecinos afectados por la crisis del agua en el sur

El Municipio de Quito analiza posibles compensaciones económicas para los vecinos afectados por la crisis del agua potable que desde el 9 de julio impactó a más de 200 barrios del sur de la ciudad. Así lo anunció este martes 29 de julio de 2025 el alcalde Pabel Muñoz, durante una rueda de prensa en la que aseguró que ya se evalúan diversos escenarios para definir un mecanismo justo y sostenible.

La emergencia, provocada por un colapso en el sistema La Mica, dejó sin servicio a miles de familias durante al menos 14 días en seis parroquias del sur: Guamaní, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe, Turubamba y Solanda. Ante este panorama, la ciudadanía organizó acciones solidarias, como compartir agua entre vecinos o distribuir el líquido desde tanqueros particulares.

“El Municipio está analizando qué tipo de compensación puede darse para quienes no tuvieron el líquido vital y también para aquellos que lo compartieron. Ya tenemos varios escenarios sobre la mesa, pero necesitamos analizarlos a fondo para que la medida sea económicamente sostenible y jurídicamente viable”, explicó el alcalde.

La Epmaps o el Concejo anunciarían la compensación

Muñoz indicó que las opciones se revisarán en una reunión interna con los equipos técnicos del Municipio, la Secretaría de Ambiente y la gerencia de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Una de las vías posibles sería que la compensación se emita desde la propia empresa o como un pronunciamiento formal del Concejo Metropolitano.

“Necesitamos revisar con detalle los escenarios técnicos preparados y definir cómo se puede instrumentar esta medida para anunciarla a la ciudadanía”, precisó.

Aunque aún no hay una resolución definitiva, el burgomaestre adelantó que durante esta semana se concretará una reunión con las autoridades y equipos correspondientes para tomar una decisión.

Exoneraciones y solidaridad entre barrios

En declaraciones previas, Pabel Muñoz ya había señalado que las viviendas que no recibieron el servicio durante la crisis no deberán pagar por el consumo de esos días. “Si no hubo agua, no puede haber cobro”, dijo.

Sin embargo, reconoció que en algunos sectores donde sí hubo servicio, los vecinos compartieron el recurso con quienes no lo tenían, lo que podría haber incrementado el consumo registrado en las facturas. Por esta razón, también se estudia un posible beneficio económico para estas personas solidarias.

“La solidaridad que demostraron muchos quiteños merece reconocimiento. Estamos viendo cómo reflejar eso en un alivio económico que también sea justo y sostenible”, añadió.

La ciudadanía espera una respuesta

Desde la declaratoria de la emergencia, los ciudadanos han solicitado medidas que compensen las afectaciones sufridas, no solo por la falta de agua potable, sino también por los gastos adicionales en la compra de botellones, tanqueros y las consecuencias sanitarias derivadas de la escasez.

