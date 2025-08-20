Ecuador busca atraer inversión desde Argentina: esto se sabe sobre la visita de Noboa

Daniel Noboa inició una visita a Argentina con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre ambos países

Daniel Noboa inició una visita a Argentina con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició este 20 de agosto una visita a Argentina con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre ambos países. La jornada comenzó con un encuentro empresarial en Buenos Aires, organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina, una de las principales entidades del sector privado en ese país.

(Te invitamos a leer: Becas inteligencia artificial Ecuador: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?)

Acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld, Noboa presentó ante potenciales inversionistas las oportunidades que ofrece Ecuador en sectores estratégicos. “El espacio permitió abrir nuevas puertas para profundizar el intercambio comercial, generando dinamismo económico, empleo y más oportunidades”, informó la Cancillería ecuatoriana a través de sus canales oficiales.

Según datos del gobierno argentino, durante el primer semestre de 2025 las exportaciones hacia Ecuador alcanzaron los 423 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 7,7 %. Por su parte, las importaciones desde Ecuador sumaron 217,7 millones de dólares, lo que representó un incremento del 45,9 % respecto al mismo período del año anterior. A pesar del aumento en las compras ecuatorianas, la balanza comercial se mantuvo favorable para Argentina, con un superávit de 205 millones de dólares.

Según datos del gobierno argentino, durante el primer semestre de 2025 las exportaciones hacia Ecuador alcanzaron los 423 millones de dólares. Cortesía

Daniel Noboa visitó Brasil y Uruguay

Ecuador y Brasil acuerdan cooperación en temas agrícolas, sociales y tecnológicos Leer más

La visita a Argentina constituye la tercera escala de la gira regional de Noboa, que ya incluyó paradas en Brasil y Uruguay. Además de promover inversiones, el mandatario busca consolidar la cooperación bilateral en áreas como seguridad, minería, energía renovable, biotecnología y comercio.

Durante su estadía en Buenos Aires, Noboa tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, así como con representantes de la Cámara de Diputados y miembros de la comunidad ecuatoriana residente en Argentina, incluyendo estudiantes universitarios.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ