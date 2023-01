Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, la no designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura por falta de acuerdo en el seno del órgano es normal y no descarta que se sigan solicitando más ternas a la Corte Nacional de Justicia de seguir la falta de consenso entre los consejeros.

En rueda de prensa, este martes 3 de enero de 2023, sostuvo que no han incumplido con el dictamen de la Corte Constitucional que ordena la selección y designación del nuevo vocal de la judicatura. “En lo jurídico no tengo temor a que eso existe (incumplimiento), porque nosotros hemos avanzado con el procedimiento y simplemente no hubo un acuerdo en la designación”, sostuvo Ulloa. Quien además agregó que “la sentencia no puede meterse en la cabeza de un consejero para decirle u ordenarle que puede votar por el uno, el dos o el 3”.

Sin embargo, el presidente dejó a la luz que la falta de un acuerdo también está relacionada a que el pleno del CPCCS no está completo y dicha decisión no puede recaer solo hacía cuatro de los consejeros del órgano. “¿Por qué sobre las cuatro personas pesa esta responsabilidad cuando el organismo colegiado debería estar integrado en esa sesión y durante todo el procedimiento por siete consejeros?” cuestionó el titular del CPCCS.

Durante la sesión extraordinaria del pasado 2 de enero, los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa (bloque de mayoría) no lograron ponerse de acuerdo y elegir a unos de los postulantes de la terna conformada por Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco para ocupar la vocalía y presidencia de la judicatura.

Los ausentes fueron los consejeros de minoría David Rosero y Javier Dávalos, quienes están de vacaciones. Mientras que Sofía Almeida tampoco sesionó.

El CPCCS remitirá a la CNJ el pedido de para que se envié una nueva terna (la quinta) y, adicional, adjuntará todos los argumentos por lo que no fue electo el vocal de la cuarta terna recibida.