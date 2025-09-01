¿Quién es Henry Delgado Salvador, nuevo jefe del Comando Conjunto de las FF. AA.?

Ha recibido formación en academias militares de Estados Unidos, China, España, Alemania y Argentina

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó este lunes 1 de septiembre el nombramiento del general de división Henry Santiago Delgado Salvador como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en reemplazo del general Jaime Vela. La designación se formalizó mediante los decretos ejecutivos 111 y 112, como parte de una renovación en la cúpula militar.

Delgado, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante general del Ejército, asume el liderazgo del alto mando militar en un momento clave para el país, en medio del conflicto armado interno declarado por el Gobierno y la lucha sostenida contra el crimen organizado.

Trayectoria y formación

Nacido en Quito en 1966, Delgado ingresó a las filas militares en 1987 como subteniente del arma de comunicaciones. A lo largo de su carrera ha combinado la formación académica con la experiencia operativa. Es licenciado en Ciencias Militares y en Educación Física, y cuenta con posgrados en Estudios Estratégicos Militares y en Pedagogía de la Educación.

Ha recibido formación en academias militares de Estados Unidos, China, España, Alemania y Argentina, especializándose en áreas como planificación estratégica, seguridad, defensa y ciberseguridad.

Cargos previos

Su hoja de vida incluye roles clave como:

Viceministro de Defensa encargado

Agregado militar en EE.UU.

Jefe de Capacidades Operativas del Comando de Operaciones Terrestres

Docente y decano en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)

Representante del Ecuador ante la Junta Interamericana de Defensa

Un nuevo liderazgo en tiempos de crisis

Con su designación, el Ejecutivo busca reforzar el control estratégico de las Fuerzas Armadas frente a las amenazas que enfrenta el país. La decisión de Noboa responde también al objetivo de consolidar una cúpula militar alineada con las políticas de seguridad y defensa nacional.

Delgado tendrá a su cargo la coordinación interinstitucional de las operaciones militares, en un momento donde se exige eficacia, liderazgo y firmeza en el combate contra la violencia y la inseguridad que afectan al Ecuador.

