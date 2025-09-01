Expreso
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.Presidencia

Daniel Noboa convoca a marcha ciudadana por la "paz y la justicia"

El 11 de septiembre se realizará la nueva marcha en Guayaquil

El presidente de la República, Daniel Noboa, ha convocado a una gran marcha ciudadana que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil el próximo jueves 11 de septiembre. Así lo informó el Gobierno Nacional mediante un comunicado oficial difundido este 1 de septiembre de 2025.

Según el Gobierno, el objetivo es expresar de forma firme y pacífica, el compromiso del país con la defensa de la paz y la justicia, valores que se consideran fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El Primer Mandatario extendió una invitación a todos los ciudadanos para unirse a esta movilización, en un gesto de "unidad nacional" y esperanza hacia el futuro.

Marco Rubio visita Ecuadir

Ecuador redefine su estrategia militar y de seguridad previo a llegada de Marco Rubio

Bajo el lema “El nuevo Ecuador defiende”, el gobierno busca consolidar el respaldo ciudadano a los principios de justicia, seguridad y cohesión social.

Una nueva manifestación tras la marcha en Quito

Esta jornada de movilización se realizará casi un mes después de la marcha convocada en Quito, el pasado 12 de agosto, en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de suspender artículos de tres leyes clave impulsadas por el Ejecutivo.

En esa primera movilización, Noboa estuvo acompañado por ministros y autoridades, entre ellos John Reimberg y Gian Carlo Loffredo, y se pronunció a favor de mantener las reformas legales que considera esenciales para fortalecer las políticas de seguridad y justicia.

