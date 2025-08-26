¿Quién asumirá la curul de la asambleísta Maruixi Sánchez?
La legisladora de la Revolución Ciudadana falleció la noche del 24 de agosto de 2025, tras una larga lucha contra el cáncer
Tras el fallecimiento de la asambleísta por la provincia de Orellana, Mariuxi Sánchez, del movimiento Revolución Ciudadana, su curul en la Asamblea Nacional quedó desocupado.
De acuerdo con la Ley de la Función Legislativa, en caso de ausencia temporal o definitiva, será el asambleísta suplente el que asuma temporal o definitivamente el puesto, según corresponda.
Con profundo pesar lamentamos la partida de nuestra compañera, asambleísta @MariuxiSanchezS, digna representante de Orellana.— Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) August 25, 2025
Su compromiso y entrega quedarán en la memoria de nuestro país.
Nuestra solidaridad con su familia en este momento de dolor. pic.twitter.com/PqbtDl6NTn
Reemplazo de Mariuxi Sánchez es docente del sistema público
En este caso, tras la muerte de Mariuxi Sánchez, su curul será ocupado por su asambleísta suplente, Juan Kleiner Guzmán Cruz, también de la Revolución Ciudadana.
De acuerdo con las declaraciones patrimoniales juramentadas ante la Contraloría General del Estado, Guamán Cruz tiene una amplia trayectoria como docente en el sector público.
Entre 2009 y 2024, Guzmán Cruz fue docente en el Colegio Técnico 12 de Febrero, ubicado en la Joya de Los Sachas, en la provincia de Orellana.
