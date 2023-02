Tras la dimisión de varios funcionario del estado a sus cargos, el presidente Guillermo Lasso presentó al país sus remplazos. Los nombramientos avalados vía decreto, se dan tras el fracaso de la Consulta Popular promovida por el primer mandatario en las seccionales del 5 de febrero pasado. Y a la sombra de una presunta red de corrupción en las empresas públicas en la que estarían inmiscuidos el circulo cercano de Guillermo Lasso, según una investigación del medio digital La Posta. "Cuando habla, el deber de los gobernantes es aprender y escuchar. Analizar, entender y actuar. No podemos detener la marcha en nuestro avance hacia el Ecuador de prosperidad que todos queremos. Hacemos los cambios necesarios para refrescar líneas", dijo durante su intervención el primer ministro.

LOS NUEVOS CUADROS DEL GABINETE DE LASSO

Henry Cucalón juró ante el país como el nuevo ministro de Gobierno tras la renuncia de Francisco Jiménez. Él recién posesionado funcionario se desempeñó como legislador de Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC) en dos periodos: del 2013 al 2017; y del 2017 al 2021. También trabajó como Secretario General de la Procuraduría General del Estado y fue secretario del Concejo Municipal de Guayaquil. En 2021, el jurista y ex socialcristiano tributó 1.435 dólares ante el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI).

Sebastián Corral es el nuevo secretario de la Administración Pública, tras la renuncia de Iván Correa al cargo. El paso de Corral por la función pública o diplomática no es reciente, antes de este nuevo nombramiento, se desempeñaba como el embajador de Ecuador en Reino Unido. Hasta 2022, según el portal del SRI, el ahora exembajador declaró 3.051 dólares por concepto de impuesto a la renta. Según Lasso, el nuevo secretario tiene experiencia "en el mundo de la comunicación y medios".

Jhossueth Almeida Villacís fue posesionado por el primer mandatario como el secretario jurídico encargado, tras la dimisión de Fabian Pazo al cargo. Almeida, según su perfil de LinkedIn, se ha desempeñado como director de Asuntos Regulatorios en Secretaría General Jurídica en el Gobierno de Guillermo Lasso y asesor en la Asamblea Nacional. Según el SRI, hasta 2022, el jurista graduado en la Universidad San Francisco de Quito pagó de impuesto a la renta 1. 039 dólares.

Francesco Tabacchi, quien se inscribió como candidato a la prefectura del Guayas en las elecciones seccionales pasadas, fue nombrado por el presidente Guillermo Lasso como el nuevo Gobernador del Guayas. El primer mandatario describió a su nuevo funcionario como un empresario agrícola y expresidente de la asociación de ganaderos del litoral y Galápagos. Tabacchi, según el SRI, pagó de impuesto a la renta en 2022 el monto de 5.592 dólares.

Jorge Córdova, secretario de gestión y desarrollo de Pueblo y Nacionalidades. El presidente Guillermo Lasso lo describió como Antropólogo especialista en resolución de conflictos, en Desarrollo y Proyectos Sociales. Además de temas de interculturalidad. No obstante, en la página de consultas de la Senescyt solo registra una licenciatura en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el año 2009 fue asesor de la Asamblea Nacional y en el 2013 fue asesor del Ministerio de Salud Pública. Aún no ha presentado su declaración de impuesto a la renta del año 2022. En 2021 y 2020, no registra.

Eusebio Fernando Apolo Valarezo, gobernador de El Oro. Ocupó varios cargos en el Municipio de Machala durante de los años 2010 y 2014, cuando fueron alcaldes Carlos Falquez Batallas y Carlos Falquez Aguilar, ambos del Partido Social Cristiano. Fue asesor, síndico, miembro de junta y miembro de Junta de Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez de dicho cabildo orense. También fue asesor parlamentario 1 de la Asamblea Nacional en el 2014. Es abogado por la Universidad Técnica de Machala. Según el SRI, desde 2020, a la fecha, ha declarado 0 dólares de impuestos.

Frickson Erazo, gobernador de Esmeraldas. Exfutbolista. Exdirector del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Esmeraldas en el 2022. Excandidato a la Alcaldía de Esmeraldas en las elecciones del 5 de febrero por el movimiento CREO. Quedó en segundo lugar con el 26,13 % de los votos. Según el SRI pago de impuesto a la renta 275,87 en 2022.

Tania Vásquez, gobernadora de Cotopaxi. Tiene un largo recorrido en la función pública. Fue juez de coactiva y analista en el Banco Nacional de Fomento. Gestora zonal de Banecuador así como analista de coactiva. Fue directora distrital del Ministerio de Inclusión en Latacunga hasta el año pasado. Pago de impuesto a la renta en 2022, según el SRI, 419,19 dólares. En 2021, 60 dólares.