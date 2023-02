Los puntos sobre las íes. El exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, compareció la mañana de este 8 de febrero de 2023 ante la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha Contra la Corrupción 'El Gran Padrino' para dar detalles sobre el informe que presentó ante la presidencia sobre la presunta trama de corrupción en empresas públicas del Estados.

El exsecretario detalló, a más de aclarar cuales eran sus competencia, que dentro de su investigación él no encontró nada "que pudiese llevarme a indicios o pistas de implicación del señor Carrera" u otras personas. Lo que si encontró, dijo, fueron rutas accionarias que tienen que ser investigadas con fidelidad y paciencia. Incluso recomendó investigar el patrimonio de los parientes y accionarios "del señor Chérrez y el señor Luque".

.@LuisVerdesotoo1: "los funcionarios de las más altas jerarquías de las empresas pudieron haber sido los operadores que realizan el usufructo del control corrupto de esas empresas". Debe identificarse con precisión los proveedores de cada contrato, enfatiza.#ElGranPadrino pic.twitter.com/92tZXd8KVa — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 8, 2023

En días anteriores, el empresario y cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, fue señalado en una investigación que realizó el medio digital La Posta como miembro de una presunta red de corrupción en las empresas públicas del Estado que exigía el pago de sobornos a proveedores para acceder a las listas oficiales del Estado, así como a puestos laborales en las principales empresas públicas del país, especialmente en las eléctricas y petroleras. Ante esto, Verdesoto dijo no haber encontrado ningún indicio.

Caso Gran Padrino: El ‘libreto’ que se convirtió en una piedra para la comisión Leer más

Verdesoto también respondió ante la Comisión 'El Gran Padrino' que, tras su salida, quedó la metodología para poder determinar la posible existencia de una red de corrupción dentro de las instituciones públicas y para separar lo que responde a la meritocracia. Y señaló que "la corrupción es un liquido que entra donde se le deja entrar". Sobre el cuestionamiento del legislador Diego Esparza, sobre si considera que quisieron cubrir las hipótesis planteadas al minimizar su informe, el exsecretario anticorrupción fue breve y respondió que "no puedo afirmar nada, salvo en lo que yo participé".

Sobre advertir a las autoridades sobre los índicos o pistas encontrados durante su investigación, Verdesoto aclaró que él no tuvo, durante su gestión en la Secretaría Anticorrupción, la injerencia para presentar una denuncia ante la Fiscalía o la Contraloría General del Estado. Sin embargo, señaló que esa era la potestad del presidente Guillermo Lasso alertar sobre los indicios o tomar como una hoja de ruta los resultados de dicho informe que presentó. "Mi potestad es la de investigar, y la del presidente de la república juzgar que es un documento innecesario que no debe ser utilizado como hoja de ruta para el Gobierno. Esa es su potestad, no la mía".

Danilo Carrera Drouet califica audio que lo acusa como 'burdo' y pide análisis Leer más

El llamado a comparecer ante la Comisión de la Asamblea Nacional se da luego de que Verdesoto presentará un informe en el que establecía varias hipótesis sobre una presunta trama de corrupción en empresas públicas del país. Posteriormente presentó su renuncia luego de que, según el secretario de administración pública, Iván Correa, el Gobierno se la solicitará "por falta de resultados concretos".