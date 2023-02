“El que nada debe, nada teme”. “No tengo ningún miedo de ser investigado”. “Esto es parte de un relato mediático al tratar de vincular a todos los correístas con la narcopolítica”.

Capítulo 1: Aleaga es un ángel Leer más

Estas frases fueron parte del discurso que planteó Ronny Aleaga, asambleísta de UNES, en su comparecencia del lunes ante la comisión que investiga el caso Gran Padrino o Encuentro, en torno a una supuesta red de corrupción que ha venido operando desde el gobierno de Rafael Correa hasta el mandato de Guillermo Lasso. Su nombre fue mencionado en uno de los audios que difundió La Posta.

El analista político y catedrático Gabriel Hidalgo observa la conformación de la comisión ocasional, presidida por Viviana Veloz, también de UNES.

“La comisión respondería más a finalidades no de orden investigativo o de orden fiscalizador, sino de orden político. De sus siete miembros, siete tienen algún vínculo con la oposición y uno de estos que se tambalea entre la oposición y el oficialismo”, analiza Hidalgo.

El desarrollo de esa comparecencia le dejó una sensación de que casi todo estuvo libreteado, como en un sketch. Hubo momentos en que se lo vio sonriente a Ronny Aleaga.

“Todo fue ensayado, las preguntas, las respuestas, las reacciones”, señala el catedrático.

Aleaga repite un libreto. Es una persona sin formación y experiencia política. Según ese audio, una persona impulsada por redes clientelares financiadas por la corrupción

Gabriel Hidalgo Andrade, analista político y catedrático.

No obstante, una parte de la declaración de Aleaga habría sido improvisada. Eso dejaría sin piso la misma existencia de la comisión ocasional, apunta Jorge Peñafiel, analista político.

Comisión de la Asamblea recibe las primeras versiones sobre el caso “encuentro” Leer más

“Él ha dicho una frase que no le gustó mucho a la propia comisión sobre el hecho de que adujo que ninguna grabación es prueba dentro de un proceso. Por tanto si es que una grabación no es prueba para él tampoco lo es para los otros involucrados. Aleaga le puso una barrera a la comisión al haber dicho esa frase sobre los audios”, explica.

Le puso una barrera a la comisión al haber dicho esa frase sobre los audios. En principio les salió mal la jugada y se ha desvelado la estrategia del correísmo para enfrentar al presidente

Jorge Peñafiel, analista político y experto en materia constitucional.

Para Santiago Basabe, analista de coyuntura nacional, estas instancias políticas, que dan lugar a discursos que buscan posicionar una verdad, no deberían desviar la vista del tratamiento natural de una denuncia, la investigación de la Fiscalía, sobre todo cuando se salpica a un familiar del presidente de la República y servidores públicos.

“Hay cosas que son claras, que hay un entramado de corrupción importante que está afianzado (en el Estado), que tiene muchas cabezas. Que no está solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y que además ha venido funcionando desde algún tiempo. No es una estructura nueva. Esto es importantísimo porque da cuenta de que no es un problema de Lasso, no es el gobierno de Moreno, sino que viene desde el gobierno de Correa y quizás antes”, analiza Basabe.