Queda suspendida la jornada laboral presencial del 5 al 9 de abril, en el sector público de Guayaquil

En Guayaquil se suspenderá la jornada laboral presencial, en el sector público, de todo el Cantón, a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril de este 2021. En su lugar, se implementará el teletrabajo. Así lo dispuso el Comité de Operaciones Emergentes (COE) Cantonal de Guayaquil, este viernes 2 de abril de 2021.

Lenín Moreno decreta el estado de excepción para 8 provincias del Ecuador Leer más

En la reunión de hoy, a más de esa y otras medida, el COE cantonal ratificó que desde hoy 2 de abril, la circulación vehicular será conforme al último dígito de la placa de los vehículos particulares.

Los vehículos con placa PAR, NO CIRCULARÁN los días lunes, miércoles y viernes.

Los vehículos com placa IMPAR, NO CIRCULARÁN los días martes, jueves y sábado. El domingo 4 de abril NO CIRCULARÁN los vehículos con placa PAR.

En el informe, el COE cantonal indica que además de los policías y militares que controlaran el toque de queda que inicia hoy a las 20:00, dispuesto por el gobierno, la policía municipal controlará que permanezca suspendida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación de lunes a jueves a partir de las 18:00 y; viernes, sábado y domingo todo el día.

Además las autoridades controlarán que continúen cerrados bares, discotecas, centros de tolerancia y afines; que los restaurantes y centros comerciales atiendan con el 50 % de su aforo y que el resto de negocios, como gimnasios, cines, teatros, parques y malecones permanezcan cerrados y que los velorios no pasen de 10 asistentes.

Transporte Público y lo que no está prohibido

El informe detalla que el transporte público y comercial puede circular fuera del horario de toque de queda, es decir, después de las 20:00. Así mismo señala que los viajes que tengan horarios extendidos, pueden circular sin restricción de horario hasta llegar a su lugar de destino.

Guayaquil: Playa Varadero permanecerá cerrada durante el feriado de Semana Santa Leer más

Un servicio que no se detiene, destaca el COE, es el de entrega de comida a domicilio.

Cabe indicar que a estas nuevas medidas, como las que ayer emitió el presidente Lenín Moreno y el COE Nacional, están exentos personal de los sectores esenciales y de primera línea, como personal médico, de alimentación, personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado, personal de Servicios de Emergencias, farmacias, industrias y comercios relacionados al cuidado y crianza de animales, personal de medios de comunicación, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, funcionarios de la Función Judicial y quienes se movilizan hacia el aeropuerto.