Simpatizantes de ADN abandonan la sede del movimiento en Quito

A la sede de ADN en Quito llegaron unas 20 personas, pero dejaron el lugar casi a las 21:00, luego de conocer los resultados

Los simpatizantes de ADN abandonaron la sede del movimiento en Quito, luego de conocerse que el "No" tomaba ventaja en lo resultados preliminares de la consulta popular.

La sede del movimiento del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), en Quito, se vació cerca de las 21:00 de este 16 de noviembre de 2025. Al edificio, ubicado en la avenida De Los Shyris, en el norte de la ciudad, llegaron unas 25 personas, entre las 18:00 y 20:00 del domingo, pero luego de conocerse los resultados preliminares de la consulta popular, los asistentes se marcharon.

A ese lugar estaba previsto que lleguen los asambleístas del movimiento gobiernista, pero pocas personas acudieron. La baja asistencia se registró mientras la web del Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaba los resultados preliminares de la consulta popular.

La plataforma comenzó a reflejar datos parciales a las 18:50 de este domingo 16 de noviembre, luego de que pasaron casi dos horas del cierre de las urnas.

En la web del CNE se pueden observar los resultados por cada una de las cuatro preguntas. Las personas pueden revisar las cifras en la plataforma del Consejo: www.cne.gob.ec y mirar de cerca los resultados.

Según los resultados preliminares, visibles en la web del CNE, el "no" llevaba ventaja sobre el "sí".

Con corte hasta las 20:28 los datos parciales eran:

Pregunta A: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares?

Sí: 39,84%

No: 60,16%

Actas escrutadas: 67,24%

Pregunta B: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones política?

Sí: 42,56%

No: 57,44%

Actas escrutadas: 67,02%

Pregunta C: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas?

Sí: 47,18%

No: 52,82%

Actas escrutadas: 66,99%

Pregunta D: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, (...) para elaborar una nueva Constitución?

Sí: 38,69%

No: 61,31%

Actas escrutadas: 66,19%

El CNE enceró el sistema informático en la tarde

Los resultados preliminares se conocieron luego de que concluyeron las votaciones y las cifras aparecen paulatinamente en la plataforma del CNE, cuyo sistema informático se enceró en la tarde de este domingo.

