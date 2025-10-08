¿Qué pasó en La Aurora? Balacera en centro comercial deja una persona herida

El hecho violento se reportó a las 13:41 de este miércoles 8 de octubre

Una balacera se registró la tarde del miércoles 8 de octubre en el centro comercial El Dorado, ubicado en La Aurora, parroquia satélite de Daule. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según el ECU-911, la alerta ingresó a las 13:41 y de inmediato se coordinó la atención con la Policía Nacional. No obstante, hasta el cierre de esta nota, la institución no ha emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.

¿Qué ocurrió?

De forma preliminar, en redes sociales se indicó que un hombre habría resultado herido durante el tiroteo dentro del centro comercial. En varios videos difundidos minutos después, se observa a un hombre siendo atendido por personal médico y escoltado por policías mientras era llevado hacia una ambulancia.

En uno de los clips se lo ve siendo evacuado desde un local de artículos deportivos sobre una camilla. Hasta el momento, el estado de salud del herido no ha sido confirmado por las autoridades.

