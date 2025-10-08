Caen 53 presuntos extorsionadores e incautan $227.000 en ocho provincias del país

Se realizaron operativos simultáneos en ocho provincias del país. Conoce todos los detalles

Suceso. Los sospechosos serían integrantes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) de los Chonekiller y La Mafia.

La Policía Nacional del Ecuador asestó un nuevo golpe al crimen organizado con los operativos denominados “Libertad”, realizados por la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE).

En total, se ejecutaron 25 intervenciones simultáneas en ocho provincias del país, que dejaron 53 personas aprehendidas por presunta participación en delitos de extorsión y secuestro.

Las operaciones se desarrollaron en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Esmeraldas, zonas donde la UNASE mantiene un monitoreo constante debido a la presencia de estructuras delictivas dedicadas a las llamadas extorsivas y cobros ilegales conocidos como “vacunas”.

Según el reporte oficial, las acciones policiales permitieron evitar que las víctimas pagaran más de $227.000 a los extorsionadores, afectando directamente las fuentes de financiamiento de los grupos criminales.

Entre los detenidos se identificó a integrantes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) “Chonekiller” y “La Mafia”, bandas señaladas por mantener redes de intimidación y cobro de dinero bajo amenazas.

La Policía informó que estos resultados son parte de una estrategia nacional para desarticular las economías ilícitas que sostienen al crimen organizado en el país. Cada operación incluyó labores de inteligencia, seguimiento, análisis de llamadas y coordinación con unidades especializadas.

Detalle Caso. Los procesados ahora se encuentran siendo investigados.

En su comunicado, la institución subrayó que “ningún delito quedará impune y ninguna víctima estará sola”, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra las estructuras delictivas que amenazan la tranquilidad de los ecuatorianos.

Los operativos “Libertad” se han convertido en uno de los ejes principales de la UNASE para combatir la extorsión, un delito que ha crecido en los últimos años, especialmente en zonas urbanas y comerciales del país.

