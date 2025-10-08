Fiestas de Guayaquil: ¿Cuáles son los artistas que se presentarán durante el feriado?

La Feria de Guayaquil a realizarse en Samanes trae varios artistas internacionales y locales. Conoce la programación

Se espera que al menos 400.000 personas lleguen a la gran Feria de Guayaquil.

Guayaquil se prepara para vivir una de sus celebraciones más vibrantes con motivo de los 205 años de independencia, y lo hará al ritmo de grandes estrellas de la música internacional y nacional.

La Gran Feria de Guayaquil 2025, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes, promete ser el epicentro del entretenimiento durante el feriado, con conciertos, espectáculos culturales y actividades familiares.

Detalles de los artistas que se presentarán

De acuerdo con la programación oficial difundida por el Municipio y medios locales, el jueves 9 abrirán el escenario los reconocidos artistas Elvis Crespo y Víctor Manuelle, quienes marcarán el inicio de cuatro días de festejos.

La jornada del viernes estará liderada por Grupo Niche y Kapo, y contará con un emotivo tributo al legendario cantante Alci Acosta, quien se despide de los escenarios tras décadas de trayectoria.

El sábado 11 será una noche para los amantes de la música tropical y el pop, con la esperada presentación del dominicano Wilfrido Vargas y el boricua Luis Fonsi, uno de los nombres más esperados por el público guayaquileño.

La clausura, prevista para el domingo 12, reunirá a talentos locales como Tranzas, Au-D, Waldokinc y Don Medardo y sus Players, quienes pondrán el broche de oro a las festividades.

Además de los conciertos, la feria contará con zonas gastronómicas, ferias de emprendimiento, exhibiciones temáticas y espectáculos artísticos que celebran la identidad guayaquileña. Entre las actividades complementarias habrá exhibiciones medievales, motocross, y espacios dedicados al arte y la cultura pop, según confirmó el portal Ecuavisa.

Las autoridades locales estiman una afluencia superior a las 400.000 personas durante los cuatro días del evento, con un impacto económico positivo en los sectores turístico y comercial. Las entradas tienen un costo de $10 en preventa y $15 en taquilla, con áreas VIP disponibles para quienes deseen disfrutar de los conciertos con mayor comodidad.

Las Fiestas de Guayaquil no solo buscan entretener, sino también fortalecer el sentido de identidad y orgullo cívico de los guayaquileños. Entre desfiles, sesiones solemnes y muestras culturales, la ciudad se alista para rendir homenaje a su historia con una celebración que promete ser inolvidable.

Guayaquil celebra 205 años de independencia con un octubre lleno de orgullo y movimiento. La Gran Feria de Guayaquil reunirá cultura, música, gastronomía e innovación, mientras la Maratón de Guayaquil consolidó a la ciudad como capital deportiva y turística.



