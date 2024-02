Pujilí: Ciudadanos quemaron vehículo donde se movilizaban presuntos delincuentes

A través de un video que fue subido a redes sociales moradores de la comunidad Mulinlivi Mosquera advertían a los “amigos de lo ajeno” que van a comenzar a quemar los vehículos en los que realizan presuntos delitos.

Minutos antes de tomar esta decisión, los moradores encontraron al interior del vehículo cilindros de gas y televisores, que habrían sido sustraídos del interior de una vivienda de la localidad.

Dos personas se encuentran retenidas en la comunidad, quienes fueron sometidos a la justicia indígena por haber sido sorprendidos con las evidencias y no habrían podido justificar por qué tenían los artículos en el vehículo.

Las dos personas continúan retenidas porque los dirigentes de la comunidad siguen receptando denuncias de robos de casas registrados con anterioridad. Una de las condiciones para ser puestos en libertad sería que deben pagar por todo lo que se habrían sustraído.

El teniente coronel Manuel Vallejo, jefe de operaciones de la subzona 5 Cotopaxi explicó que fueron alertados sobre la retención, conversaron con los dirigentes y les explicaron que debían ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. “Como policías no nos podemos enfrentar a cerca de dos mil personas que buscaron hacer justicia con mano propia quienes decidieron quemar el automotor” aseveró.

Vallejo mencionó que este tipo de acciones responde a la necesidad de organización de las comunidades y barrios quienes buscan seguridad ante el robo de animales, viviendas, entre otras cosas que se han registrado. Desde la Policía Nacional han coordinado capacitaciones y hacen un llamado a los pobladores para que cuiden lo propio.

Dos personas fueron retenidas y sometidas a la justicia indígena por posesión de evidencias del robo. cortesía

En este caso como policías no pudieron evitar la quema del carro porque la gente en medio de la ira e indignación al encontrar casi in fraganti a los presuntos delincuentes tomaron esa decisión. Al ser mayor el número de habitantes, los uniformados no pueden confrontar y poner en riesgo la integridad de los policías.

Como policías buscan precautelar la integridad física de los dos ciudadanos, razón por la cual como continúan retenidos realizan visitas periódicas al lugar donde se encuentran para conocer el estado de salud y que no existan agresiones físicas.

Por oficio se abrió una investigación para conocer en qué condiciones se realizó la quema del vehículo.

