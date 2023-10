El pueblo ecuatoriano que está en el top de mejores destinos turísticos del mundo

What an eventful day yesterday at the #25UNWTOGA:



🏡54 new #BestTourismVillages

👩‍🎓Tourism Education Toolkit

⚖9 new signatories of the Code for the Protection of Tourists

🌍New regional & thematic offices

🇸🇦 #26UNWTOGA will take place in Saudi Arabiahttps://t.co/k2eX3dzrIP pic.twitter.com/uuTFpnmTt2