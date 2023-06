"3 de diciembre de 2021 DON RAMÓN”. Una foto con ese mensaje, escrito a mano en un papel y adherido a una panela de cocaína de alta pureza, sería una de las principales pruebas que agentes especiales de la DEA tienen en contra de Cao Lay Muñoz, el otrora influyente político ecuatoriano que en 2008 fue bautizado por la opinión pública como el ‘Hombre del Maletín’.

Tal y como lo informó EXPRESO en exclusiva, Muñoz permanece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá (Colombia), tras haber sido capturado con fines de extradición por la Interpol en Pasto, Nariño, el 14 de junio de 2022.

El ‘Hombre del Maletín’, quien se ganó ese título por supuestamente haber tratado de comprar a algunos asambleístas durante la Asamblea Constituyente de Montecristi en el primer Gobierno de Rafael Correa, niega tajantemente desde su celda ser narcotraficante y asegura que todo se trata de un complot en su contra.

Así se lo manifestó a este Diario en una conversación telefónica en la que, además, señaló que fue víctima de un “entrampamiento inducido” por parte de investigadores estadounidenses.

“Yo estoy detenido en Bogotá porque no quise dar información de Correa, que no tengo, y lo mínimo que me han puesto es un caso de narcotráfico o de conspiración. Para conspiración tiene que haber mínimo tres personas o cinco, y no hay nadie, solo estoy yo, es un absurdo sin pies y cabeza”, sostuvo.

Cao es dueño de un hotel paradisíaco en Mompiche, Esmeraldas Archivo particular / Facebook

Muñoz, propietario de un paradisíaco hotel en Mompiche, Esmeraldas, y próximo a abordar un avión rumbo a una celda en EE. UU., dice que en ese país demostrará su inocencia y que exhibirá los supuestos atropellos que se han cometido en su contra.

Sin embargo, las pruebas de la justicia norteamericana parecen ser contundentes. Son más de una docena de llamadas (grabadas legalmente) y chats enviados a través de aplicaciones de mensajería codificada, que involucran a Cao Lay con al menos dos fuentes confidenciales y un agente encubierto de la DEA que se hicieron pasar por enlaces ‘narcos’ en Estados Unidos.

EXPRESO tuvo acceso al ‘concepto de extradición’ completo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que dio vía libre al envío de Muñoz a Estados Unidos, y en el que se detallan las pruebas en su contra.

“No posterior a noviembre de 2021 y hasta junio de 2022, Muñoz Gallón se comunicó con múltiples fuentes confidenciales que operaban bajo la dirección de las autoridades del orden público, así como con un agente del orden público encubierto, en relación con la venta de grandes cantidades de cocaína procedentes de la operación de tráfico de drogas de Muñoz Gallón en Ecuador para su importación y venta en Nueva York”, se lee del documento.

La muestra de 3 kilos

El documento de la Corte Suprema de Justicia muestra que Cao se comunicó con agentes encubiertos que se hicieron pasar por enlaces narcos en EE. UU. Archivo particular

Según el archivo, el 19 de noviembre de 2019, y por orden de las autoridades judiciales, una de las fuentes confidenciales viajó desde Estados Unidos a Quito para reunirse con Muñoz. En medio de ese encuentro, la fuente le habría presentado a Cao -a través de una llamada telefónica-, a un supuesto socio en el tráfico de drogas interesado en negociar el envío de un cargamento de ‘coca’.

Durante esa comunicación, que fue grabada, Cao habría explicado cómo era su supuesto entramado para enviar droga a Estados Unidos. En esa llamada, y otras posteriores, habría asegurado contar con una playa privada y una pista de aterrizaje. Además, tener la capacidad de ofrecer desde 100 hasta 1.000 kilogramos de cocaína, acceso a los mercados de Nueva York y Miami a través de cargamentos agrícolas, y conocer a alguien que controlaba “todo el círculo”.

El 1 de diciembre de 2021, ese contacto en EE. UU. le solicitó a Muñoz que le enviara una fotografía de la muestra de droga con un mensaje manuscrito: Don Ramón. “El 2 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha, CS-2 envió a las autoridades del orden público dos fotografías de lo que parecían ser ladrillos de cocaína con una nota manuscrita que coincidía con lo que CS-2 solicitó a Muñoz Gallón: ‘3 de diciembre de 2021 DON RAMÓN’”.

Una semana después, autoridades estadounidenses le habrían transferido 8.000 dólares por Western Union a tres destinatarios establecidos por Cao. Luego, el 15 de diciembre, se concretó la venta de una muestra de tres kilos de cocaína en Quito que estuvo a cargo de uno de sus emisarios en la capital, quien llegó al punto de encuentro en un taxi. Lo que no sabía el mensajero de Cao, es que los agentes fueron equipados con un dispositivo de grabación de audio y video.

Una de las publicaciones de Cao Lay Muñoz en redes sociales muestra a una aeronave en el mar Archivo particular / Facebook

“El lugar de la reunión también fue vigilado por los agentes del orden público en un coche cercano. Poco después de las 2:12 p. m., aproximadamente, un taxi amarillo se acercó al coche de las fuentes confidenciales. El conductor salió del taxi, caminó hacia el coche de las fuentes confidenciales y entregó a CS-1 una bolsa de plástico que contenía tres objetos como ladrillos. Durante una breve conversación, el conductor del taxi confirmó que estaba con Cao”, dice el documento.

Un negocio de $ 3,75 millones

Tras el éxito en la venta de la muestra, se empezó a negociar el envío de un cargamento de 1.500 kilos de cocaína. En llamadas sostenidas entre las fuentes confidenciales y Cao, este último habría fijado en 2.500 dólares el costo del kilogramo de la cocaína, sin incluir el transporte y la logística, y habría pedido el 50 por ciento del total por anticipado para encargar el producto.

En medio de las negociaciones, de acuerdo al testimonio de un agente infiltrado, Cao le habría asegurado que, por la reciente guerra en Ucrania, el precio del kilogramo de ‘coca’ en Estados Unidos había aumentado (entre 30.000 y 32.500 dólares).

“Entre otras cosas, Muñoz Gallón indicó que pagaba a tres autoridades diferentes en Ecuador para ‘despachar’ el producto (refiriéndose específicamente a la Policía, la Aduana y el aeropuerto). En el lado receptor (es decir, en los Estados Unidos), Muñoz Gallón y sus socios tomaban aproximadamente el 25 por ciento de la cocaína enviada como pago para retirar la cocaína de las estibas de carga y entregarla en un almacén designado por Muñoz Gallón”, dijo uno de los agentes infiltrados.

Cao Lay aguarda en la cárcel La Picota de Bogotá por su extradición a Estados Unidos Archivo particular

Entre las muchas cosas que afirmó en las llamadas, Cao habría mencionado su experiencia en cargos públicos para garantizar el éxito del envío. Además, dijo que, por 4 millones de dólares, “podría determinar quién sería nombrado director de aduanas y gerente del puerto en la ciudad portuaria de Esmeraldas, Ecuador”.

“Afirmó que había sido jefe de la aduana ecuatoriana en el mayor puerto de Ecuador. Basándose en esa experiencia, Muñoz Gallón podía garantizar el envío de cocaína”, aseguró el agente infiltrado.

“He revisado las capturas de pantalla de esos mensajes y he averiguado, entre otras cosas, que Muñoz envió un vídeo en el que se veía un ladrillo blanco sin envolver de lo que parecía ser cocaína (basándome en mi formación y experiencia) encima de una pila más grande de objetos que parecían ser ladrillos envueltos. Muñoz escribió a CS-1, en la parte pertinente, ‘todo está ya listo’ y que CS-1 debería ‘mostrarle a tu primo’ (una aparente referencia a mi papel de agente encubierto) para que se ponga a ello y me ayude con lo que falta para que podamos partir”.

“Afirmó que había sido jefe de la aduana ecuatoriana en el mayor puerto de Ecuador".

Toda esta evidencia fue entregada, a través de declaraciones juradas, por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Nicholas S. Bradley, y por el Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Nathaniel Clementson.

Estos testimonios le sirvieron de base al Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para dictar la acusación, indicar los elementos integrantes e informar los detalles de la investigación en virtud de la cual se formuló la solicitud de extradición, que fue aprobada por Colombia.

