Una muestra más que tiene poco de ciudadano y mucho de político. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se lo concibió como uno puramente ciudadano, es un ente permeado por la política, y la pugna interna por la Presidencia es la muestra más reciente de aquello.

Dos bandos. Dos distintas inclinaciones de una misma balanza, teniendo como trasfondo los concursos de designación de autoridades de la Contraloría General del Estado, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, entre otros. Y si existía alguna duda de que la política filtró el Consejo, la publicación de unos chats entre una funcionaria de la Presidencia y otro de dicho Consejo lo deja claro.

Karen Sichel, quien según la información de Transparencia es asesora 4 de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República, mantuvo conversaciones con Alejandro Gallo, asesor 3 grado 4 del pleno del CPCCS, sobre reformas a reglamentos, análisis jurídicos para ampliación de plazos de los concursos y confirmación de nombres de postulantes a integrar comisiones ciudadanas de selección.

En una de las conversaciones, con fecha 19 de noviembre, Sichel le remite a Gallo un documento que contiene la argumentación “para que amplíe el plazo y se permita completar estos requisitos”. El documento se titula ‘Ampliación del plazo de las postulaciones a Comisiones Ciudadanas de Selección - Proceso Contralor General del Estado’. El archivo recoge un análisis sobre la pertinencia de solicitar certificados o cartas de recomendación a los postulantes y concluye que en el pleno del Consejo “se debe mocionar que se otorgue un término de cinco días para que los ciudadanos puedan conseguir estas cartas de recomendación y certificados y los puedan presentar”. En otras palabras, una propuesta de moción para resolver dentro del CPCCS que nace de la Presidencia.

La conversación transcurre. Sichel le pregunta a Gallo si la presidenta (refiriéndose a Sofía Almeida) apoyará la moción, a lo que este responde que la está llamando. “Estaba hablando con Aparicio (Caicedo). Para que Ibeth (Estupiñán) también vote”, continúa Gallo, a lo que inmediatamente le advierte a Sichel: “Karen, con lo que vamos a hacer hoy vamos a perder la mayoría. Por favor ese tema de la mayoría debemos resolver urgente desde mañana con Aparicio. Si estamos conscientes todo de eso, verdad?”.

Este Diario contactó vía telefónica a Karen Sichel. La asesora comentó a EXPRESO que esa moción en particular buscaba arreglar un futuro problema al concurso. “El Equipo Técnico (del concurso) lo que hace es inventarse, luego de las postulaciones, una carta de recomendación o declaración juramentada y si me la dan me hago de los ojos ciegos y ese señor cumple. Eso no pide la ley”, explica la asesora.

Aparicio Caicedo, consejero presidencial ad honorem, también conversó con este Diario. Aseguró que los chats no develan ninguna práctica irregular y que es “común y corriente” que dos instituciones del Estado coordinen. “La presidenta Sofía Almeida pedía un criterio jurídico de la Presidencia (de la República) y se le daba un criterio de un tema que le atañe a todos los ecuatorianos. Eso es perfectamente legal y legítimo. Ella pedía sugerencias, se hacían sugerencias para hacer los concursos más transparentes y equitativos. Eran eso, sugerencias”, precisa.

También desvirtúa toda afirmación sobre intentos de favorecer a supuestos nombres de personas afines al Gobierno para que ingresen a las comisiones ciudadanas de selección.

A decir de Gallo, quien concedió una entrevista publicada ayer a un portal web de YouTube, la intención sí era esa. Incluso habla de una coordinación con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para que a su vez coordine con los gobernadores de las diferentes provincias para que sugieran nombres de confianza de la estructura política de CREO y afines para que integren las comisiones ciudadanas. Al ser consultada sobre esto, Sichel respondió: “Lo que sí pasa es que a nosotros las personas de base de un movimiento quieren incidir. Estar en lo que está haciendo el Gobierno y saben que habrá postulaciones. No solo para esto, sino para otros temas y quieren involucrarse en su derecho de participación”.

Caicedo adelanta que analiza iniciar acciones legales en contra de Gallo.