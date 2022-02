La Fiscalía junto a miembros de la Policía Nacional allanaron este 15 de febrero de 2022 las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ubicadas en el centro norte de Quito.

El fiscal a cargo de operativo es Fabián Chávez quien explicó a Sofía Almeida, que se encuentra atrincherada al interior del organismo, desde la semana pasada, el procedimiento que iniciaron los uniformados pasadas las 20:00.

“Tengo una orden del juez nacional Walter Macías Fernández de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el allanamiento, incautación, recolección de evidencias. Esto por el delito de acceso a sistemas informáticos”, señaló el fiscal.

Almeida hizo la transmisión en vivo de la llegada de los uniformados. Los primeros en ingresar fueron comandos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

“En este momento están allanando el área de informática del Consejo de Participación Ciudadana y solamente han ingresado funcionarios que están apoyando al consejero (Hernán) Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo y no me han dejado ingresar como presidenta y tampoco respetando el cargo de consejera para poder observar que es lo que está pasando dentro del área de informática y verificar que todo esté en orden y no haya algo que esté en contra de nuestra administración”, señaló Almeida.

Pasadas las 22:00 de este 15 de febrero el procedimiento continuaba en el organismo en el que se disputan la presidencia Almeida y Ulloa, así como el control de las redes sociales.

Mientras la primera sigue manejando la página de Facebook de la entidad, el segundo tiene el control de la cuenta de Twitter. Otras plataformas tecnológicas también están en disputa. Este sería uno de los motivos de la acción fiscal en curso.