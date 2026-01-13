Proyecto de radares se suspende por fallas de infraestructura, según Defensa

De acuerdo con la explicación oficial, la suspensión se mantendrá hasta que concluyan los trabajos de la obra

Nueve elementos de la FAE fueron sentenciados por el delito de sabotaje, informó la Fiscalía

El proyecto de instalación de radares de última generación para la detención de narcoavionetas para del Ministerio de Defensa se encuentra actualmente en suspensión temporal, debido a retrasos en las obras de infraestructura necesarias para su correcta implementación. Así lo informó esa cartera de Estado al precisar que la pausa del proceso responde a criterios técnicos y de seguridad, y no a la cancelación del proyecto.

De acuerdo con la explicación oficial, la suspensión se mantendrá hasta que concluyan los trabajos de obra civil indispensables para garantizar la estabilidad y operatividad de los radares. Una vez superada esta fase, el proceso de instalación será reactivado conforme a la planificación inicial.

El comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército detalló que, tras una revisión técnica del contrato 2023-D-001 —suscrito en 2023—, se identificaron factores técnicos, meteorológicos y geotécnicos que inciden directamente en la viabilidad de la instalación. Entre los principales requisitos pendientes constan la construcción de vías de acceso estables y bases técnicas de soporte, consideradas esenciales para asegurar la integridad estructural del sistema.

El radar, ubicado en el cerro de Montecristi para detectar avionetas ilegales, fue destruido en 2021 por 9 militares, según la investigación de la Fiscalía. Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

Plazos perdidos dentro de la obra

Según el informe técnico, las condiciones climáticas de la zona y las características del terreno provocaron retrasos que impidieron completar las obras dentro de los plazos previstos. Estas circunstancias, señaló el Cuerpo de Ingenieros, se enmarcan en situaciones de fuerza mayor ajenas a la planificación original del proyecto.

Desde una perspectiva operativa, continuar con la instalación del radar sin que la infraestructura esté concluida representaría "riesgos tanto para el funcionamiento del sistema como para la seguridad de las áreas cercanas". Por esta razón, la decisión fue detener temporalmente el proceso hasta que existan las condiciones técnicas adecuadas.

Por su lado, Mauricio Salazar Machuca, Comandante General de la Fuerza Área Ecuatoriana, explica que durante el proceso "aparecieron factores de fuerza mayor que no permitieron continuar con las obras siendo necesario reforzar todos estos trabajos de esta infraestructura". Machuca agrega que ese escenario lo "obligó a firmar un contrato complementario que permita extender el tiempo de entrega de esta obra de infraestructura, de tal manera que garantice la instalación del radar en su debido momento".

