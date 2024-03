Proforma presupuestaria: Kronfle convoca al Pleno para el jueves

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó al Pleno a la sesión 915 que se efectuará el próximo jueves, 21 de abril de 2024, a las 16:00.

Hay dos puntos en el orden del día: el Himno Nacional y conocimiento del informe no vinculante a la proforma general del Estado para el periodo fiscal 2024 y la programación presupuestaria cuatrianual del presupuesto del Estado 2024-2027.

Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, explicó que según los 30 días legales que tiene la Asamblea para pronunciarse, el plazo vence precisamente el 21 de marzo. A pocos días de que la Asamblea entre en periodo de vacancia legislativa, prevista para el 26 de marzo.

Si Henry Kronfle no realizaba la convocatoria, el riesgo era que la proforma pase por el Ministerio de la ley y de apruebe tal como fue remitido por el Ministerio de Finanzas.

El informe no vinculante de la Comisión es un documento no aprobado pero pasará a conocimiento del Pleno, este puede aprobar la proforma o hacer observaciones que el Ejecutivo decidirá si las acoge o no.

