La proforma consolida el lazo entre PSC y UNES

La Proforma del Presupuesto General del Estado del período fiscal 2021 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2021-2024 han hecho coincidir, una vez más, al Partido Social Cristiano (PSC), de Jaime Nebot, y a la Unión por la Esperanza (UNES), hoy liderado por la correísta Marcela Aguiñaga.

Como EXPRESO lo explicó el 5 de septiembre, sendos comunicados de esos movimientos políticos emitidos el domingo pasado informaban su rechazo al destino de las finanzas gubernamentales agendado por el gobierno de Guillermo Lasso, cuyo desglose fue enviado en informe a la Asamblea y aprobado el pasado sábado 4 de septiembre por la Comisión de Régimen Económico.

El sábado, a las 14:27, el PSC calificaba el documento como “decepcionante”, por “sacrificar el crecimiento económico y la prosperidad de los ecuatorianos", en función del gasto fiscal, además de no prever “el cumplimiento de compromisos con el pueblo, que se adquirieron en campaña electoral”.

Rubro La Proforma del Presupuesto 2021 asciende a $ 32.948,6 millones, $ 2.550 millones menos que en 2020.



NO AL PRESUPUESTO 2021 NI A LA PROFORMA CUATRIANUAL 2021-2024 pic.twitter.com/W6wQrF7OF6 — La 6 (@La6Ecuador) September 6, 2021

El domingo, a las 09:22, UNES lanzaba su postura en líneas argumentales prácticamente fotocopiadas del PSC, pero en desglose, es como si ambos escritos se complementaran. “El Gobierno no tiene un Plan Nacional de Desarrollo”, “la educación y la salud reciben menos recursos”, “no hay programación para los atrasos del IESS, a los GAD o al incentivo de jubilación...”, se escribió.

Esas reacciones, ese andar en el mismo barco, remando contra las decisiones de Gobierno en tema financiero, pese a los argumentos presentados por cada parte, son acciones leídas como una estrategia política de ambas fuerzas, una especie de pacto, como el que se vio cuando se supo que CREO, los correístas y los socialcristianos arreglaron la presidencia de la Asamblea para Henry Kronfle, en mayo pasado, acuerdo que CREO reculó y que devino en la ruptura, para Nebot irreconciliable, entre PSC y los lassistas.

🟧 COMUNICADO | No aprobaremos un Presupuesto General del Estado que da la espalda al pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/TcLHgZusTL — Bancada Unión por la Esperanza - UNES (@BancadaUNESec) September 5, 2021

“Más allá de si esta proforma debe corresponder al cuatrienio o no, acá lo que queda claro es que aunque UNES y el PSC tienen dos posturas diferentes, hoy los une un objetivo político, el bloqueo y rechazo a la administración del presidente Guillermo Lasso”, señala el consultor político internacional Daniel Molina.

“Una vez más, le están dejando claro que no puede contar con la Asamblea para llevar a cabo su ejercicio de gobernanza. (...) Y si no existe un consenso, el único perjudicado será el Ecuador, pues nos encontramos en una de las peores crisis de endeudamiento y liquidez, traduciéndose esto en limitaciones para el ejercicio ejecutivo”, añade el experto.

EXPRESO ha consultado sobre este tema a sendos asambleístas de PSC y UNES. Henry Kronfle, del primer movimiento, no contestó a este Diario, mientras que de la segunda bancada habló Paola Cabezas y negó de forma contundente una alianza con PSC. “Si ID y Pachakutik, que son aliados, ya salieron a advertir sobre este tema por la incoherencia de sus propuestas, no creo que deba preocuparles qué hace la oposición, sino precisamente ellos, los aliados. CREO se queda solo. No hay alianza con el PSC, solo hemos coincidido increíblemente”, resalta.

No debería existir ninguna suspicacia sobre la postura de las bancadas. No somos solo PSC y UNES, también Pachakutik e ID han rechazado este informe. Paola Cabezas,



asambleísta por la Unión por la Esperanza (UNES)

Detalle Los rubros para salud y educación consideraron como referencia para el incremento del 0,5 % del PIB el presupuesto codificado al 30 de junio.

Observa, sobre el tema, que la proforma llegó a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sin debate y fue aprobada con cinco votos, del Ejecutivo y del PSC. “Se ha violentado el procedimiento parlamentario para tratar el tema y hubo una operación política para no permitir su debate”, observa la legisladora.

Insiste en que Lasso no tiene un plan de desarrollo y dice que eso es gravísimo. “No sabemos hacia adónde proyecta el plan de inversión, pero él ya habla de reducción para educación y salud. No lo apoyaremos. Algo que no entendemos, además, es cómo, en cambio, sí se incrementa el presupuesto de comunicación, con más de 300 millones de dólares”, deben explicarlo.

“No somos nosotros, son todos. Solo CREO está a favor. Y si el resto se opone es porque hay un recorte de cerca de 900 mil millones a la educación. Es gravísimo. Están dejando en la indefensión a la educación superior. Hay un golpe duro también a salud, vivienda y seguridad. Las cárceles se caen y aún no hay un plan estratégico”, critica Cabezas.

Ahora mismo se alista un informe de minoría. Cuando se debata en pleno la decisión de la comisión, se pondrá en moción este documento. “Vamos a trabajar con las demás bancadas haciendo las observaciones que se debieron hacer en la comisión el fin de semana”, adelanta la asambleísta.

Con la Asamblea en contra, Lasso, quien resaltó a EXPRESO que no está peleado con el PSC en una entrevista reciente, tiene la opción -todavía- de enviar el informe de la proforma al Ministerio de la Ley.