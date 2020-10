El flamante ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, lleva dos semanas y de entrada debe afrontar algunos retos en la cartera de Estado. Si bien el presupuesto 2021 será el mismo que el de este año, al ser período electoral, Pozo asegura que buscará austeridad para alinearse al programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) que suscribió Ecuador en días pasados.

El Gobierno recibió en días pasados el primer desembolso del acuerdo con el FMI por $ 2.000 millones. El segundo desembolso, también por $ 2.000 millones, está previsto para diciembre, siempre y cuando se cumplan metas con las que el país se comprometió cuando suscribió el programa, como aprobar una ley anticorrupción.

- El presupuesto 2020, que también debe regir en 2021, se elaboró con una realidad sin pandemia de COVID-19 y sin crisis económica, ¿se realizarán cambios?

- En años de cambio de gobierno rige la proforma del año previo. Sin embargo, hay un concepto que se llama la proforma que aprueba la Asamblea y el presupuesto ejecutado, porque no es lo mismo lo que se aprueba que lo que ocurre en la realidad. Siempre hay diferencias. Empresas públicas, por ejemplo, que presupuestan $ 100 y se gastan $ 60. Usted no puede darles $ 100, sino solo $ 60. Nosotros, sobre la base del presupuesto codificado aplicaríamos el presupuesto del próximo año. Queremos hacer un presupuesto lo más austero posible, base cero, eso significa, en lo mínimo indispensable de gasto.

- Se tomará como base el presupuesto codificado, es decir, lo gastado en este año...

- Si yo pongo el inicial hay cosas que no se van a dar ingresos que no se van a dar o gastos que ya no están. El gasto de la COVID ya no está el próximo año. Hay cosas que hay que arreglar y por eso le estoy comentando sobre la base del presupuesto codificado de 2020, para poder entenderle para 2021, para que sea, en primer lugar, atado al programa económico y, en segundo lugar, lo más certero posible (...) Tengo que hacer un presupuesto en base a lo que ha pasado este año. Eso significa que tiene que ser un presupuesto atado al programa: austero. Eso si está fuera de discusión. Por decirlo: en vez de que sea $ 51 el barril de petróleo, como estaba en la proforma para este año, en el codificado de este año el precio promedio puede haber sido $ 38, por dar un ejemplo.

- ¿Cómo se avanza en las metas del acuerdo con el FMI para que lleguen los $ 2.000 millones? Se debe aprobar una ley anticorrupción.

- Efectivamente, lo que usted menciona es verdad. Dentro de las metas del segundo desembolso previsto para diciembre está la ley anticorrupción. Esa ley está enviada a la Asamblea, está desde marzo. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para que pueda ser tratada y aprobada. Es más, el día de hoy (20 de octubre) tengo una reunión con el presidente de la Asamblea, César Litardo, para hablar algunas cosas del programa económico.

- ¿Cómo se trabaja en las otras metas del acuerdo con el FMI?

- La información con corte al 30 de septiembre sirve como base para la revisión de metas de diciembre. Metas de depósitos del sector público del Banco Central, metas de comportamiento de las reservas internacionales, metas de reducción del déficit fiscal, del déficit primario, entre otras, van muy bien. Yo tengo mucha fe que eso se va a cumplir sin ningún problema. Tenemos que hacer un trabajo más intenso en la parte cualitativa, donde entra la aprobación de leyes. Pero en general, el avance para el segundo desembolso (del FMI)va a buen ritmo y soy optimista que se va a poder cumplir.

- Diciembre es el mes más complicado para el fisco. Con todos los desembolsos de créditos, ¿se terminará el año sin problemas?

- El programa económico para este año establece un déficit programado del 8,9 % del PIB. Es un hueco enorme, pero todo ese déficit está financiado, es decir, las fuentes de cobertura del déficit. Esa es la lógica del programa:que existan fuentes que nos permitan salir del período.

- ¿Está en la capacidad de decir que no habrá atrasos en pagos de sueldos o décimos para el fin de año?

-Todas las obligaciones públicas, incluyendo gasto corriente, incluyendo sueldos y salarios, están dentro del programa y se van a atender sin ninguna dificultad. Obviamente, hay que cumplir las metas. Si no se cumplen las metas se para el desembolso.

- ¿A cuánto asciende el monto de atrasos actualmente? Se mencionó que buena parte del primer desembolso del FMI se destinó para pagar ese rubro.

- El monto de atrasos varía todos los días porque todos los días vencen operaciones y todos los días se pagan operaciones. Para darle un número: antes del desembolso se trabajaba con una cifra de $ 3.600 millones. Obviamente, si usaba todos los $ 2.000 millones para pagar los atrasos no alcanzaba. Se tiene que ir priorizando la atención del atraso en función de criterios: la antigüedad del atraso, el monto del atraso, el sector social al que pertenece, el impacto en la producción del sector en el qué hay el atraso... Ese es un trabajo súper prolijo que se ha hecho con la participación del propio presidente de la República (Lenín Moreno).

- ¿De los $ 3.600 millones cuánto se ha pagado?

- No tengo el dato exacto. El día que entraron los $ 2.000 millones se pagaron $ 1.000 millones. De ahí se han ido pagando poco otros compromisos.

- ¿Tienen alguna meta para fin de año de a cuánto esperan reducir los atrasos?

- La meta es que usted pueda cubrir las necesidades de financiamiento de este año y que no incremente el monto de atrasos, que pague lo tenga que pagar y mantenga las cuentas por pagar, normalmente lo que se llama “la bola” o la herencia de un período a otro, manejable. Esas son cifras de $ 500 millones o 600 millones. Pero no $ 3.000 millones.

- Otro de su trabajo que ha mencionado es dejar los borradores de proyectos de ley muy importantes para el próximo Gobierno, como la reforma tributaria o la reforma a la Seguridad Social, ¿cómo avanza ese tema?

- A pesar de que estoy menos de dos semanas o casi dos semanas el tema ya empezó. He tenido reuniones sobre eso. Es más, ya vamos a hacer un anuncio esta semana del tema de la Seguridad Social. Estamos trabajado para poder dejar los borradores, si vale el término, bastante trabajados, discutidos, debatidos, con participación de técnicos, de actores. En el tema tributario, por ejemplo, van a trabajar los representantes gremiales, en el tema laboral van a tener que estar los representantes de los trabajadores.Todas las posiciones para poder lograr puntos de coincidencia y con eso plasmar los documentos. Ya tenemos el equipo técnico del ministerio y de algunos técnicos externos y de los multilaterales que, por cierto, no nos cuesta ni un dólar. Vamos a seguir en esa línea. Ese trabajo ya empezó y vamos a buen ritmo.

- ¿No cree que el acuerdo con el FMI es muy ambicioso? Lograr superávit fiscal para 2022 luego de un 2020 con un déficit profundo parece muy complicado, según analistas y actores del mercados internacional.

- Si usted ve el programa se va a dar cuente que incluye hasta la realidad política del Gobierno. Porque las reformas más espinosas, no digo que las otras no sean fáciles, las más difíciles desde el punto de vista político están plasmadas para una siguiente administración. La lógica es muy simple: los gobiernos que entran tienen mucho más oxígeno para impulsar ciertos tipos de reformas que son complicadas. Por esa razón está hecha de esa manera, desde el punto de vista cualitativo incorpora ese principio, lo cual no es muy común en los programas con el Fondo, pero en este caso sí está. En segundo lugar, el salto brusco del déficit fiscal es en el 2020 y 2021. Ese salto de - 8,9 % a -2,9 % (de déficit fiscal en relación al PIB) está atado a que ya no van a estar presentes factores que hemos tenido este año: solo entre la baja del precio del petróleo unido a las rotura del oleoducto, la menor recaudación de impuestos, la monetización de activos que en este año no se van a producir, solo ahí se tiene un impacto de $ 8.000 millones y eso en el próximo año no va a estar presente. Eso ayuda a que la baja del déficit sí se pueda realizar y sea posible. No digo que sea fácil, pero sí bastante posible.