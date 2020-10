El Gobierno delineó su postura sobre el alza del IVA con un mensaje entrelíneas

Una precisión con una lectura entrelíneas. El Gobierno Nacional madrugó a los ecuatorianos con una aclaración luego de un par de días en los que medios de comunicación recogieron uno de los planteamientos dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: el incremento en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El nuevo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo: el alza del IVA debe ser revisada por la autoridad que corresponda Leer más

A las 07:15 de la mañana de ayer empezó la transmisión que puntualizó: “No existe en este momento ningún proyecto de ley de reforma tributaria que haya sido enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Por tanto, recalcamos que no sube el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población, no se establecen nuevos impuestos”.

Un uso del lenguaje que si bien dice que “en este momento” no se están realizando esas reformas, no precisa que no se harán en el futuro, uno que no contará con Lenín Moreno como presidente sino con otra persona, a puertas de un proceso electoral.

“A parte de ser una respuesta disuasiva, lo que realmente existe en el fondo es un gigante y fuerte compromiso para el gobierno siguiente. El actual no va a realizar ninguna reforma tributaria que implique el incremento del IVA. No tiene el camino para desarrollar, no solo por el poco tiempo, sino por la conmoción social y desestabilización que existe. Hay una conmoción política agravada por el tema económico, pero sin lugar a dudas le imposibilita que pueda tomar medidas por el momento”, comenta José Chalco Salgado, constitucionalista y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del Azuay.

Con él coincide la legisladora e integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, María Gabriela Larreátegui. Cree que el comunicado gubernamental deja más que claro que el actual gobierno no realizará dichas reformas comprometidas y lo endosa para el próximo. No solo eso, es una forma de bajar los ánimos de la ciudadanía y sectores sociales que puedan encontrar en este acuerdo un motivo para protestar, al cumplirse un año del paro de octubre de 2019. “Creo que cualquier excusa podría ser buena para que volvamos a tener un octubre como el del año pasado. Seguramente fue esa la idea del gobierno... Se hace bien en precisar a la ciudadanía que no ha subido el IVA en este momento. Decirle aquí no ha pasado nada, aún”.

Ya que al próximo gobierno tiene que asumir esta ‘papa caliente’, para el analista político y expresidente del Congreso Nacional, Juan José Pons, el nuevo presidente o presidenta que se posesionará en mayo próximo deberá renegociar las cláusulas con el multilateral. “Es contraproducente que en una economía deprimida y en recesión grabar más impuesto. Lo que hay que hacer es racionalizar la política tributaria y reducir la carga tributaria para el sector empresarial y el consumidor... Y al final del día, lo que están pretendiendo que todos los ecuatorianos paguemos el despilfarro de 14 años de correísmo y eso no está bien”.

Larreátegui considera que la lucha contra la corrupción es el primer puntal para resanar la maltrecha economía nacional, seguido de la reducción del gasto público y su priorización, mejorar la recaudación tributaria, la eliminación de subsidios que no benefician a quienes menos tienen.

La última palabra la tiene la próxima primera autoridad del país.