Guillermo Lasso: “Yo no me he peleado con el PSC, pero estoy abierto si quieren reconciliarse”

Pasaron 100 días, se cumplió la promesa de vacunar a 9 millones de personas y sigue habiendo problemas enraizados. La inseguridad, la corrupción, las cuentas pendientes, el desempleo, la política interesada y la falta de respuesta de autoridades son el escenario para lo que queda de mandato de Guillermo Lasso.

- Usted y su gobierno dicen ser diferentes de los anteriores, pero sus ministros, como los predecesores, eluden dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. El de Ambiente calla ante la contaminación de las lagunas de oxidación de Guayaquil; los de Finanzas, Producción y Aduana ante el contrabando; y el de Finanzas ni siquiera responde a los oficios del IESS sobre la deuda pendiente. ¿Es posible ser ministro responsable de un área y no responder?

- Si no responden a un periodista, pues estoy de acuerdo con usted. Ellos deberían dar una respuesta. Pero si tiene que ver con la deuda del IESS, y el ministro no atiende, no la paga, eso es diferente porque no hay dinero. Sobre la aduana y el contrabando, espérese a la nueva ley que presentaremos a finales de septiembre.

- A quien no responde el ministro de Finanzas es a los titulares del IESS cuando piden reunirse...

- En detalle no conozco si hay oficios o llamadas que no han sido respondidos, pero a su inquietud de fondo, sobre el pago de los recursos pendientes al IESS, no es cuestión de mala o buena voluntad. No hay los recursos. Nos han dejado, le repito lo que dije en una entrevista anterior, un Estado descuajeringado.

- Habla de un proyecto de ley, llamado Creando Oportunidades, para reactivar la economía, combatir el desempleo. Y dice que, pese a no tener mayorías garantizadas, confía en que los otros bloques lo respalden por ser beneficioso para el país. ¿No es arriesgado confiar en esa lógica con antecedentes como el de la Asamblea anterior y la demora en pasar ley humanitaria en plena pandemia?

- No tengo una sola razón para dudar de la buena fe y el patriotismo de los legisladores. Hemos presentado ya dos proyectos de ley: el de Comunicación y el de Educación Superior, que están dentro de un tiempo razonable para ser tratados. Si vemos un bloqueo, pues el mecanismo que nos queda a la mano es una consulta popular. No tenga la menor duda de que lo vamos a hacer si se posterga la reactivación de la economía por actitudes mezquinas o por situaciones personales o partidistas.

"Al director del hospital Teodoro Maldonado Carbo se le pidió la renuncia al inicio del gobierno. Muy orondo y campante dijo que no. La Fiscalía actuó, la Policía actuó y está separado del cargo". Guillermo Lasso, presidente de la República.

- ¿Convocar a consulta popular no es hacer lo mismo que los presidentes anteriores?

- El pueblo es el que manda. No podemos negarnos a esa posibilidad. Y si podemos de acuerdo con procedimientos constitucionales y legales, lo tendremos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decir ‘soy distinto porque yo no hago nada’. Tenemos que actuar.

- ¿Qué le pide Pachakutik?

- Lo desconozco, pero si es suspender el decreto que establece la franja para la fijación de precios de combustibles, pues no se lo podemos conceder. Vea, usted me dice: ‘¿Por qué no le paga la deuda al IESS?’. Y Pachakuitk: ‘¿Por qué no suspende el decreto del precios de los combustibles?’. Unos quieren que el Estado se ponga al día en pagos y otros que el Estado pierda ingresos.

- ¿Va a reunirse personalmente con ellos para destrampar la situación?

- Yo estaré dispuesto a reunirme con cualquiera de los 17,5 millones de ecuatorianos en un diálogo serio. No puede ser posible que establezco un día y una hora y ese día y esa hora no asisten. Y luego nos ponen un ultimátum. No... Vamos despacio. Que el Gobierno tiene su agenda, el presidente tiene su agenda y no puedo estar sujeto al capricho individual de ningún dirigente social por más importante que esa organización sea.

"Usted me dice ‘por qué no paga al IESS’ y Pachakutik ‘por qué no suspende el decreto de los combustibles’... Unos quieren que el Estado se ponga al día en pagos y otros que pierda ingresos". Guillermo Lasso, presidente de la República.

- O sea, que la solución al conflicto está en manos de ellos...

- Usted habla de conflicto. ¿Por qué? Porque ellos plantearon un escenario de conflicto. No lo habría si hubieran asistido a la reunión. En todo caso, estamos dispuestos a reunirnos. Lo que no podemos hacer es lo que ellos quieran, como tampoco se puede hacer lo que yo quiera. Hay que hacer lo que le conviene al país.

- ¿Es posible la reconciliación con el Partido Social Cristiano?

- Yo no me he peleado con ellos. Si ellos se han peleado conmigo y quieren reconciliarse, las puertas están abiertas.

- ¿La pelota siempre está en la cancha de los demás?

- Hay que actuar con madurez y seriedad. No podemos andar con estos juegos de intereses partidistas y particulares.

La falta de recursos lastra la rapidez con la que se pueden tomar medidas en materia de seguridad, salud, violencia de género, actualización de estadísticas y censo.

- Hay estrechez económica crónica en Ecuador y un agujero de casi $ 800 millones en la trama ISSPOL cuya depuración avanza lentamente. ¿Cree que la Justicia y la Fiscalía tienen diferente velocidad en función del caso? ¿Son discrecionales?

- Yo confío en la Fiscal General de la Nación y no creo que ella esté aplicando una velocidad en función de las raíces del caso. Créame que yo también siento la misma ansiedad y preocupación como presidente, pero no puedo llegar a esa conclusión. Lo que necesitamos es una reforma legal que fortalezca la autonomía de la Fiscalía, que le otorgue recursos para poder tener personal suficiente para atender todos los casos.

"Existen archivos y ahí (en la Embajada) deben estar. Estoy seguro de que la Cancillería va a disponer la entrega de esa documentación cuando lo pida la Fiscalía o de manera voluntaria a Fiscalía". Guillermo Lasso, presidente de la República.

- Pero $ 800 millones deberían tener prioridad. Es el caso más pernicioso.

- También está el caso de Seguros Sucre. Me gustaría que también fuese con una velocidad mayor. Pero cuando hablo con la Fiscal General veo que son casos que requieren sus trámites, su tiempo, que no depende exclusivamente de la información de lo que ella pueda conseguir…

- Hay otros entes de control, como la UAFE o el SRI, que nunca vieron a tiempo lo que ocurría. Ejemplos: el caso Odebrecht, el caso Arroz Verde y ahora, lo más reciente, la presunta venta de cargos de Bella Jiménez. Sí hay forma de ver los movimientos de cuenta inusuales...

- Bueno, en el caso de la asambleísta Jiménez, ha habido allanamientos esta madrugada y se ha actuado con cierta celeridad. Yo aspiraría también, al igual que usted, a que estos temas se agilicen, que haya respuestas inmediatas. Pero estamos recién comenzando y estamos tratando de resolver los temas que nos plantean.

- Sobre las declaraciones del embajador Pascual del Cioppo, en las que hablaba de documentos que demuestran pagos indirectos a organizaciones políticas extranjeras, ¿por qué no se revela esa documentación?

- Hace unos días, dije que la Fiscalía debe actuar y que toda información debe estar ya en posesión de la fiscalía. Si la información se encuentra en la embajada de Ecuador en España, pues es territorio ecuatoriano y por tanto la Fiscalía tiene la posibilidad de actuar. Y no tengo duda de que la Cancillería va a facilitarlo.

- ¿No tiene la Cancillería o la embajada al menos el deber moral de entregar esos contratos en lugar de esperar a Fiscalía?

- El canciller está trabajando en aquello.

- Bueno, el canciller matizó y dijo que se trata solo de contratos antiguos. Pero Del Cioppo habló de uno en plena pandemia...

- Puede ser que sea de épocas pasadas, pero existen archivos. Ahí deben estar los archivos y estoy seguro de que la Cancillería va a disponer la entrega de toda esa documentación cuando la Fiscalía se lo pida o de manera voluntaria hacia la Fiscalía.

- Sigue habiendo corrupción en los hospitales porque hay personal implicado trabajando ahí. Jorge Wated dijo en una entrevista con EXPRESO que cuando él estuvo a cargo no pudo hacer más. Que si sacaba a esas personas, volverían con indemnización. O que había que comprarles la renuncia. ¿Pagarán ustedes esas renuncias para sanear los hospitales?

- Primero quiero aclarar que Jorge Wated es un funcionario del Gobierno anterior. En segundo lugar, la prioridad en cuanto a Salud ha sido la vacunación. Hemos cumplido la promesa de vacunar con dos dosis a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Y todo ese trabajo que ha demandado una logística monumental, no tiene la más mínima sospecha de corrupción de todo ese proceso. Es un ejemplo de que las cosas están cambiando. Ahora bien, no podemos actuar de la noche a la mañana y hacer una limpieza como yo quisiera que se haga en todos los hospitales. Vea el caso del director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo a quien se le pidió la renuncia al inicio del gobierno. Muy orondo y campante dijo que no y seguía en el cargo, además que estaba encargado del hospital del IESS del sur de Quito. La Fiscalía actuó, la Policía actuó y el señor está separado del cargo. Es decir, no nos ha faltado firmeza.