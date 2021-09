Pascual del Cioppo se excusa de asumir la Embajada de Ecuador en España

No pudo ni acariciar el sillón de la Embajada. Pascual del Cioppo presentó su excusa para asumir el cargo de embajador de Ecuador en España. El anuncio oficial lo hizo la Cancillería en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter. El texto no menciona el motivo de la decisión, sin embargo esta llega luego de unas polémicas declaraciones del novel diplomático sobre el supuesto financiamiento con dinero público ecuatoriano que iba a las cargas del partido Podemos de España.

Comunicamos que el día de hoy, martes 31 de agosto de 2021, el Gobierno de la República del Ecuador ha recibido la excusa formal del Señor Pascual Del Cioppo para ejercer el cargo de Embajador del Ecuador en España. pic.twitter.com/Nizp3Csx7C — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 1, 2021

En una pasada entrevista a un canal ecuatoriano, el expresidente del Partido Social Cristiano dijo que la Embajada de Ecuador en España firmó contratos con empresas vinculadas al partido Podemos, como por ejemplo la cooperativo Kinema, para que presten asesoría legal a los ecuatorianos afectados por los desahucios en el país europeo. Esos recursos económicos se presume luego eran desviados a las arcas de la organización política.

Del Cioppo intentó echar tierra a esas declaraciones que tuvieron un mayor impacto en España, sobre todo en voces del partido ultraderechista Vox, opositor al Gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, cuyo aliado político es Podemos, que a su vez es afín al expresidente Rafael Correa. El intento de Del Cioppo no dio resultado luego de que el portal español, OKDiario, publicara una nota en la que aseguraba que el presidente Guillermo Lasso ordenó al embajador ocultar los pagos de Ecuador a Kinema. Esto fue desmentido por la Cancillería y por el propio Del Cioppo en una corta conversación con EXPRESO.