La Procuraduría desmiente al ministro Farfán sobre consulta para liberar la importación de vacunas a Municipios

La Procuraduría General del Estado desmiente al ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, sobre un pedido de consulta que hiciera a esta primera institución en el marco de la polémica sobre abrir la importación de vacunas contra la COVID-19 a los municipios.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría precisa que no ha recibido ninguna consulta sobre el tema tal como lo afirmó Farfán en un oficio dirigido al director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Luis Barsallo. El documento firmado por el ministro tiene fecha 3 de marzo, es decir que han pasado 10 días y la consulta que presuntamente se realizó no fue enviada o no ha llegado al despacho del procurador Íñigo Salvador Crespo.

Ante declaraciones de algunos funcionarios del Ejecutivo, así como de Gobierno Autónomos Descentralizados, la Procuraduría informa a la ciudadanía que hasta el momento no ha recibido ninguna consulta. Comunicado de la Procuraduría

⭕️⭕️⭕️ #ATENCIÓN: Sobre la adquisición de #vacunas contra el #COVID19 por parte de GAD municipales, la Procuraduría General del Estado informa que NO ha recibido ninguna consulta.



Nuestra declaración 🔽 pic.twitter.com/XKsS0fvTnK — Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) March 12, 2021

Viteri dice que las farmacéuticas le han dado la razón Leer más

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil y una de las voz municipales que insiste en la liberación de la importación de vacunas a los Municipios, manifestó su inquietud el pasado 8 de marzo por las limitaciones que se ponen al proceso por parte del Gobierno. Y sobre el pedido que aseguró Farfán hizo al procurador dijo que, por la experiencia, el funcionario se demora hasta 3 meses en responder. "Tres meses más significa 1.080 personas fallecidas en Guayaquil por COVID".

La Procuraduría, que aseguró no puede analizar consultas de oficio sino a pedido de las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público, se mostró presta a resolver la consulta con la premura que el caso amerita, siempre que la reciba oficialmente.