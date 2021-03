Viteri: "Si el Gobierno no nos da el aval, las farmacéuticas no nos van a dar la carta"

La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que las farmacéuticas no les van a dar la carta que el Gobierno pide para dar paso a la importación local de vacunas, si es que ellos no le delegan la compra, tal como ya había conversado la semana pasada con el presidente Lenín Moreno.

"Desde el día en que enviamos la carta, hasta hoy han muerto 260 personas por COVID solo en Guayaquil y nosotros estamos a la espera de en qué momento el Gobierno a través de decreto ejecutivo o de acuerdo ministerial, porque esto es serio, no es decir "vayan y hablen" porque las compañías no van a hablar con nosotros si no tenemos el aval del Gobierno por escrito van a seguir muriendo personas", dijo Viteri en una entrevista en Ecuavisa.

La alcaldesa aseguró que no entiende por qué les están poniendo ahora tantas limitaciones si ellos ya habían conversado con el presidente. "Y también piden que se pronuncie el procurador, por la experiencia que nosotros tenemos, el procurador se demorará aproximadamente 3 meses en contestar, tres meses más significa 1.080 personas fallecidas en Guayaquil por COVID. Aquí la respuesta debe ser real y concisa".

Además, asegura, el Municipio cumple con todos los requisitos que ellos piden, salvo la carta, para la que necesitan el aval. "Si el Gobierno ya sabe que sin la autorización de ellos por escrito, como delegación, no estamos pidiendo la competencia de salud. ¿El requisito de que no haya intermediarios? No hay intermediarios, ¿el requisito de que solo sean las que el Gobierno dice? Van a ser las que el Gobierno dice, les estamos pidiendo un dólar? Cero dólares, ¿les estamos pidiendo personas? Cero personas".

Guayaquil anunció la semana pasada que tienen previsto comprar dos millones de vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac para vacunar a un millón de personas de escasos recursos económicos hasta mediados de julio. Y que para eso ha reservado 15 millones de dólares que ha sacado de varios departamentos, pese a no tener la competencia de salud.

"Yo no entiendo cómo el Gobierno, teniendo un Municipio que les dice que les va a descargar la vacunación de un millón de personas para que puedan utilizar el dinero en otras ciudades más pequeñas no dice "ok, señora, ¿qué necesita?" No, sino que envían más papeles y a través de los papeles, por cada letra, muere un guayaquileño más", añadió.

El ministerio de Salud no se ha pronunciado oficialmente sobre el pedido de Guayaquil o sobre los reclamos que ha hecho la alcaldesa Viteri tras el envío de estos requisitos.