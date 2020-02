Ni bien arranca el 2020, año netamente electoral, y ya se han presentado los primeros reveses. Los dichos y declaraciones de algunos de los potenciales aspirantes a la Presidencia y a la Asamblea Nacional le han generado, a más de uno, dolores de cabeza.

Como la campaña electoral no empieza oficialmente, sino 45 días antes de los comicios que se realizarán en un año, las posturas y comentarios se difunden por ahora a través del escenario que aún está fuera del control del Consejo Nacional Electoral (CNE): las redes sociales.

Ahí se empiezan a hacer cada vez más visibles comunicadores que aprovechando su exposición mediática parecería que aspiran a terciar por una curul; o activistas que hasta hace poco tenían como bandera de lucha la defensa de temas sociales y últimamente han moldeado su discurso a la crítica, especialmente del actual Gobierno. Pero no todas las ideas que expresan tienen el efecto esperado.

El caso más reciente fue el del asambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), quien en su afán de ‘bromear’ sobre la situación del ciudadano chino en estado crítico en un hospital de Quito, y que está bajo sospecha de ser portador del coronavirus, escribió: “¡Deporten al chino sospechoso!”.

Pocos lo tomaron como un chiste para apaciguar las tensiones por la rápida propagación del virus en el mundo. La respuesta de Torres a una periodista que cuestionó lo que escribió en la red social Twitter, en lugar de explicar sus intenciones, aumentó las críticas al legislador que, al estar por primera vez en la Asamblea, podría optar por la reelección.

El recientemente proclamado precandidato a la presidencia por Podemos, Paúl Carrasco, también tuvo su salida en falso. Al ser consultado sobre los casos de corrupción y cómo los principales sospechosos escapan de la justicia, él respondió: “Me parece que más que justicia necesitamos que la gente trabaje, que trabaje en paz con dignidad y pueda producir. Pero si usted me quiere elegir para que ande persiguiendo a la banda de rateros, los que sean, de donde sean, no me elijan para eso”. Recibió múltiples cuestionamientos.

El líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, también levantó polvareda por sus dichos y ofrecimientos. Ante la polémica que se produjo por la filtración de la prueba Ser Bachiller, Lasso, que ha confirmado que irá por su tercer intento, aseguró que esta evaluación será eliminada en su eventual Gobierno. El ofrecimiento provocó indignación entre el correísmo y apoyo entre quienes comparten esta propuesta de eliminar el examen.

Otra aparición que no tuvo éxito fue la del expresidente del Consejo de Participación Carlos Tuárez, que trató de colarse en las protestas de octubre y fue agredido por un grupo de personas que rechazaron su presencia. Las redes sociales viralizaron el hecho.

El exasambleísta y excandidato a la vicepresidencia Andrés Páez, que muestra interés presidencial, también ha sido cuestionado por hacerse eco de supuestos sucesos que al final resultan falsos.

12 meses faltan para las elecciones de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.

La lista continúa. Luego de liderar las manifestaciones de octubre y de alcanzar exposición mediática a nivel nacional, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, emprendió una gira por el país. En Macas, Vargas habló ante las bases del movimiento de “crear nuestro propio ejército”. Sus declaraciones, grabadas en video, se viralizaron a través de las redes sociales, generando fuertes críticas. Aunque la Conaie salió a explicar que Vargas se refería a la “guardia indígena”, que ya existe, la Fiscalía inició una investigación ante la posible promoción de la creación de grupos subversivos.

En el mismo contexto de las protestas de octubre, el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot, ante la consulta de si la ciudad estaba preparada ante una posible llegada de los indígenas, él respondió: “Recomiéndeles que se queden en el páramo”. Esos tres segundos fueron el material de una polémica que duró días. El exfuncionario dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y ofreció disculpas, por carta, a los principales líderes del movimiento indígena. “Es público que, a lo largo de mi vida, me he caracterizado por un alto respeto al indigenado”, decía un fragmento de la misiva, que no dejó del todo satisfechos a los dirigentes porque consideran que la palabra “indigenado” es peyorativa.

Una estrategia vieja, pero vigente

Los estrategas políticos Gustavo Isch y Sofía Guerrero tienen sus lecturas.

Isch considera que muchas de estas salidas, que parecerían torpezas, están encaminadas a generar un posicionamiento ante la opinión pública. Él califica a esta estrategia de errada.

“Lamentablemente, hay un mal asesoramiento de fondo y de tiempos. Todavía hay rezagos en el país de las viejas estrategias de la publicidad política, según las cuales los viejos publicistas mantienen el pensamiento de que ‘es mejor que hablen de ti, aunque sea mal’ y eso, en los tiempos actuales, lo único que asegura es el fracaso”.

La politóloga Sofía Guerrero también considera que cualquier declaración que hagan estos actores políticos puede ser tomada como una plataforma electoral y sus dichos siempre tendrán apoyos y detractores. Según ella, en las redes sociales los postulantes deberían tener un control estratégico del manejo político. “Si este no existe, incluso pueden ser víctimas de una manipulación para sacar de contexto sus declaraciones”.

Isch y Guerrero coinciden en queeste es un tiempo de ‘foguear’ nombres. Lo ideal, dice Isch, “es que trabajen en propuestas serias para el país, que es lo que más se necesita”.