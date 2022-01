El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, concedió la extradición del mexicano Brayan Rodríguez solicitada por Estados Unidos. El ciudadano, posible miembro el cartel de Sinaloa será enjuiciado en ese país por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos en violación con varias secciones del Código de ese país.

Saquicela ratificó la medida cautelar de detención con fines de extradición impuesta en su contra por lo que deberá permanecer privado de su libertad en la cárcel 4 de Quito a órdenes de la Presidencia de la Corte hasta que concluya el procedimiento de extradición en su contra.

El presidente de la Corte dispuso que, en aplicación de lo establecido en el inciso primero del artículo 18 de la ley de Extradición, que cuando se ejecute la entregarán también los objetos incautados al sospechoso. Esos son dos teléfonos celulares con chips de la operadora Claro, 180 dólares en billetes de denominaciones de 20 y de 10, documentos personales, dos fotos, tarjetas bancarias de débito.

El contenido de la sentencia se hará conocer a las autoridades del Estado requirente, Estados Unidos, a través de la Cancillería, a la Fiscalía General, al director de la cárcel 4, a la ministra de Gobierno Alexandra Vela, al jefe de la Interpol, al Centro de Acopio de la Policía Judicial y al requerido a través de sus abogados.

La última palabra para la extradición del mexicano la tiene el presidente de la República Guillermo Lasso. El mexicano detenido el 29 de noviembre en el norte de Quito. Entre las garantías que solicitó la Corte para conceder la extradición de Brayan de 23 años, presunto miembro del cartel de Sinaloa está que no será ejecutado o que no será sometido a penas que atenten a su integridad, a tratos inhumanos o degradantes, que no será perseguido por motivaciones políticas, raza, creencia religiosa o nacionalidad.

Además que no sea enjuiciado por hechos anteriores o distintos delitos por los cuales se requiere la extradición, de ser el caso no será extraditado, deportado o entregado a un tercer Estado sin consentimiento previo de las autoridades competentes del Ecuador.

En la audiencia de comparecencia del pasado 7 de diciembre el mexicano expresó su voluntad de ser extraditado a Estados Unidos siempre y cuando existan las garantías. El pasado 29 de noviembre a las 20:20, la Policía Judicial ejecutó una orden de detención con fines de extradición emitida por el presidente encargado de la Corte José Suing.

Rodríguez tenía una orden internacional de detención emitida por la Interpol que se ejecutó en el sector del parque La Carolina, en la avenida de Los Shyris y calle Rusia, sector norte de la capital, en donde se ubicó a Rodríguez mientras se movilizaba en una camioneta Ford 150 de color negro.

La Policía hizo detener la marcha del vehículo y le explicó los motivos de su detención. Rodríguez fue trasladado al centro de Salud del Centro Histórico para las valoraciones médicas. El detenido no pudo explicar la procedencia del vehículo en el que se movilizaba y el automotor fue trasladado al centro de Acopio de la Policía Judicial. En sus documentos personales apareció como dirección Sinaloa, no detalló ocupación. En los datos del vehículo que tiene placas de Pichincha se anota como procedencia Estados Unidos.