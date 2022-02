En noviembre pasado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) denunció a Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, la máxima organización de ligas de fútbol profesional del Ecuador, por una presunta defraudación tributaria y, detalló, que adeuda $ 7,4 millones al Estado.

Tras tres meses de investigación, la Fiscalía anunció este lunes 14 de febrero de 2022 que solicitó a un juez del Guayas fecha y hora para presentar cargos contra Loor por presunta defraudación tributaria “en la omisión de ingresos en declaración fiscal”.

Los hechos que se investigan son de 2013, cuando en el país operaba la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), una firma de papel que estaba relacionada con Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En 2013, Foglocons lavó dinero a través de operaciones ficticias de exportaciones a Venezuela. El dinero que ingresó al Ecuador, de las presuntas operaciones de comercio exterior, llegaron a bancos en donde, en un primer momento, fueron congelados. Pero tras leguleyadas y corrupción judicial, se levantó el congelamiento de los fondos y una parte de ese dinero llegó a Miguel Ángel Loor.

El SRI detalla que en 2013 Loor declaró en impuesto a la renta cero, tanto en sus ingresos como en sus gastos deducibles. Pero en realidad había recibido alrededor de $1,1 millones en depósitos en las cuentas de tres instituciones bancarias.

Además de este proceso, en el ámbito administrativo ante el SRI, el dirigente deportivo debe $ 5 millones de multas y $ 2,9 millones de interés, más 92.000 por recargo. Esto suma una deuda con el SRI de $ 7,4 millones.

En noviembre pasado, Loor fue convocado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que explique sobre sus ingresos y la relación con Foglocons. En ese entoces, la mesa legislativa, presidida por Fernando Villavicencio, investigaba más de $ 2.600 millones de exportaciones ficticias y la huella de Saab en el país.

El empresario del fútbol no asistió al legislativo. Entonces dijo que no comparecía porque lo iban a linchar mediáticamente. Mandó carta en la que dice que millones que recibió de empresa vinculada a Álex Saab, fue por su trabajo, el cual no detalló. Dijo que no conocía a Saab y que nunca había tenido una relación .

Este Diario buscó la versión de Loor, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.